Dagens Gluteus Maximus AI livepris er 0.0005065 USD. Spor prisoppdateringer for GLUTEU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GLUTEU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gluteus Maximus AI livepris er 0.0005065 USD. Spor prisoppdateringer for GLUTEU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GLUTEU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GLUTEU

GLUTEU Prisinformasjon

GLUTEU Offisiell nettside

GLUTEU tokenomics

GLUTEU Prisprognose

GLUTEU-historikk

GLUTEU Kjøpeguide

GLUTEU-til-fiat-valutakonverter

GLUTEU Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Gluteus Maximus AI Logo

Gluteus Maximus AI Pris(GLUTEU)

1 GLUTEU til USD livepris:

$0.0005065
$0.0005065$0.0005065
+0.33%1D
USD
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:59 (UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0005031
$ 0.0005031$ 0.0005031
24 timer lav
$ 0.0005483
$ 0.0005483$ 0.0005483
24 timer høy

$ 0.0005031
$ 0.0005031$ 0.0005031

$ 0.0005483
$ 0.0005483$ 0.0005483

$ 0.01241370597615483
$ 0.01241370597615483$ 0.01241370597615483

$ 0.000001411777400229
$ 0.000001411777400229$ 0.000001411777400229

+0.09%

+0.33%

-7.24%

-7.24%

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) sanntidsprisen er $ 0.0005065. I løpet av de siste 24 timene har GLUTEU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005031 og et toppnivå på $ 0.0005483, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLUTEU er $ 0.01241370597615483, mens den rekordlave prisen er $ 0.000001411777400229.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLUTEU endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +0.33% over 24 timer og -7.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Markedsinformasjon

No.4686

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.63K
$ 17.63K$ 17.63K

$ 506.50K
$ 506.50K$ 506.50K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på Gluteus Maximus AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.63K. Den sirkulerende forsyningen på GLUTEU er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 506.50K.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gluteus Maximus AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000001666+0.33%
30 dager$ -0.0001425-21.96%
60 dager$ -0.0003985-44.04%
90 dager$ -0.0003415-40.28%
Gluteus Maximus AI Prisendring i dag

I dag registrerte GLUTEU en endring på $ +0.000001666 (+0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gluteus Maximus AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0001425 (-21.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gluteus Maximus AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GLUTEU en endring på $ -0.0003985 (-44.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gluteus Maximus AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0003415-40.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gluteus Maximus AI (GLUTEU)?

Sjekk ut Gluteus Maximus AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

Gluteus Maximus AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gluteus Maximus AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GLUTEU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gluteus Maximus AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gluteus Maximus AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gluteus Maximus AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gluteus Maximus AI (GLUTEU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gluteus Maximus AI (GLUTEU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gluteus Maximus AI.

Sjekk Gluteus Maximus AIprisprognosen nå!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GLUTEU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Leter du etter hvordan du kjøperGluteus Maximus AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gluteus Maximus AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GLUTEU til lokale valutaer

1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til VND
13.3285475
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til AUD
A$0.000764815
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til GBP
0.00037481
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til EUR
0.000430525
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til USD
$0.0005065
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MYR
RM0.0021273
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til TRY
0.020953905
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til JPY
¥0.0744555
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til ARS
ARS$0.74704698
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til RUB
0.04229275
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til INR
0.044617585
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til IDR
Rp8.44166329
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til KRW
0.70739816
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til PHP
0.028905955
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til EGP
￡E.0.024398105
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BRL
R$0.00269458
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til CAD
C$0.000693905
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BDT
0.06166131
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til NGN
0.75709594
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til COP
$1.978515625
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til ZAR
R.0.008787775
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til UAH
0.02092858
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til TZS
T.Sh.1.25370906
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til VES
Bs0.0825595
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til CLP
$0.4837075
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til PKR
Rs0.14376496
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til KZT
0.274224165
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til THB
฿0.01612696
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til TWD
NT$0.015311495
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til AED
د.إ0.001858855
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til CHF
Fr0.000400135
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til HKD
HK$0.003935505
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til AMD
֏0.19383755
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MAD
.د.م0.00456863
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MXN
$0.00930947
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til SAR
ريال0.001899375
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til ETB
Br0.072718205
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til KES
KSh0.06542967
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til JOD
د.أ0.0003591085
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til PLN
0.00183353
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til RON
лв0.002183015
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til SEK
kr0.0047611
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BGN
лв0.00084079
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til HUF
Ft0.168325145
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til CZK
0.01046429
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til KWD
د.ك0.0001544825
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til ILS
0.001686645
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BOB
Bs0.003499915
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til AZN
0.00086105
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til TJS
SM0.00474084
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til GEL
0.00136755
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til AOA
Kz0.461710205
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BHD
.د.ب0.0001909505
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BMD
$0.0005065
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til DKK
kr0.003216275
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til HNL
L0.013275365
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MUR
0.02296471
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til NAD
$0.008787775
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til NOK
kr0.00503461
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til NZD
$0.00086105
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til PAB
B/.0.0005065
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til PGK
K0.00211717
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til QAR
ر.ق0.001838595
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til RSD
дин.0.05049805
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til UZS
soʻm6.253081855
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til ALL
L0.04176599
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til ANG
ƒ0.000906635
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til AWG
ƒ0.0009117
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BBD
$0.001013
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BAM
KM0.00084079
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BIF
Fr1.5119025
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BND
$0.00064832
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BSD
$0.0005065
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til JMD
$0.081247665
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til KHR
2.03413439
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til KMF
Fr0.211717
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til LAK
11.010869345
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til LKR
Rs0.15320612
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MDL
L0.00835725
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MGA
Ar2.241146005
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MOP
P0.004057065
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MVR
0.00774945
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MWK
MK0.879339715
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til MZN
MT0.03236535
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til NPR
Rs0.07137598
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til PYG
3.617423
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til RWF
Fr0.7339185
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til SBD
$0.0041533
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til SCR
0.00770893
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til SRD
$0.019292585
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til SVC
$0.004431875
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til SZL
L0.008787775
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til TMT
m0.00177275
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til TND
د.ت0.001473915
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til TTD
$0.003429005
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til UGX
Sh1.776802
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til XAF
Fr0.282627
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til XCD
$0.00136755
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til XOF
Fr0.282627
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til XPF
Fr0.0511565
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BWP
P0.00674658
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til BZD
$0.001018065
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til CVE
$0.04749957
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til DJF
Fr0.090157
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til DOP
$0.03141313
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til DZD
د.ج0.06563227
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til FJD
$0.001139625
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til GNF
Fr4.4040175
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til GTQ
Q0.00387979
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til GYD
$0.106005385
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) til ISK
kr0.0612865

Gluteus Maximus AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gluteus Maximus AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Gluteus Maximus AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gluteus Maximus AI

Hvor mye er Gluteus Maximus AI (GLUTEU) verdt i dag?
Live GLUTEU prisen i USD er 0.0005065 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GLUTEU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GLUTEU til USD er $ 0.0005065. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gluteus Maximus AI?
Markedsverdien for GLUTEU er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GLUTEU?
Den sirkulerende forsyningen av GLUTEU er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGLUTEU ?
GLUTEU oppnådde en ATH-pris på 0.01241370597615483 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GLUTEU?
GLUTEU så en ATL-pris på 0.000001411777400229 USD.
Hva er handelsvolumet til GLUTEU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GLUTEU er $ 17.63K USD.
Vil GLUTEU gå høyere i år?
GLUTEU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GLUTEU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:21:59 (UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GLUTEU-til-USD-kalkulator

Beløp

GLUTEU
GLUTEU
USD
USD

1 GLUTEU = 0.0005065 USD

Handle GLUTEU

GLUTEUUSDT
$0.0005065
$0.0005065$0.0005065
+0.33%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker