GraphLinq (GLQ) Informasjon GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. Offisiell nettside: https://graphlinq.io/ Teknisk dokument: https://graphlinq.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.graphlinq.io/ Kjøp GLQ nå!

GraphLinq (GLQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GraphLinq (GLQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.12M $ 6.12M $ 6.12M Total forsyning: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Sirkulerende forsyning: $ 340.00M $ 340.00M $ 340.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.70M $ 11.70M $ 11.70M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 Nåværende pris: $ 0.018005 $ 0.018005 $ 0.018005 Lær mer om GraphLinq (GLQ) pris

GraphLinq (GLQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GraphLinq (GLQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLQs tokenomics, kan du utforske GLQ tokenets livepris!

