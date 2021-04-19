GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

NavnGLQ

RangeringNo.1447

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.05%

Opplagsforsyning339,999,895

Maksimal forsyning0

Total forsyning650,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2021-04-19 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.19629964016231385,2024-03-21

Laveste pris0.00118026196749609,2022-06-18

Offentlig blokkjedeETH

Introduksjon

