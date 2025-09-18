Hva er GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

GemHUB (GHUB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GemHUB (GHUB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GHUB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GemHUB Hvor mye er GemHUB (GHUB) verdt i dag? Live GHUB prisen i USD er 0.0238 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GHUB-til-USD-pris? $ 0.0238 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GHUB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GemHUB? Markedsverdien for GHUB er $ 2.82M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GHUB? Den sirkulerende forsyningen av GHUB er 118.62M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGHUB ? GHUB oppnådde en ATH-pris på 0.43901544785408864 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GHUB? GHUB så en ATL-pris på 0.009656749077784126 USD . Hva er handelsvolumet til GHUB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GHUB er $ 59.19K USD . Vil GHUB gå høyere i år? GHUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GHUB prisprognosen for en mer grundig analyse.

GemHUB (GHUB) Viktige bransjeoppdateringer

