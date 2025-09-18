Dagens GemHUB livepris er 0.0238 USD. Spor prisoppdateringer for GHUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GemHUB livepris er 0.0238 USD. Spor prisoppdateringer for GHUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GemHUB Logo

GemHUB Pris(GHUB)

1 GHUB til USD livepris:

$0.02379
$0.02379$0.02379
+0.08%1D
USD
GemHUB (GHUB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:52:01 (UTC+8)

GemHUB (GHUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02296
$ 0.02296$ 0.02296
24 timer lav
$ 0.02451
$ 0.02451$ 0.02451
24 timer høy

$ 0.02296
$ 0.02296$ 0.02296

$ 0.02451
$ 0.02451$ 0.02451

$ 0.43901544785408864
$ 0.43901544785408864$ 0.43901544785408864

$ 0.009656749077784126
$ 0.009656749077784126$ 0.009656749077784126

-0.09%

+0.08%

-4.73%

-4.73%

GemHUB (GHUB) sanntidsprisen er $ 0.0238. I løpet av de siste 24 timene har GHUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02296 og et toppnivå på $ 0.02451, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHUB er $ 0.43901544785408864, mens den rekordlave prisen er $ 0.009656749077784126.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHUB endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og -4.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GemHUB (GHUB) Markedsinformasjon

No.1736

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

$ 59.19K
$ 59.19K$ 59.19K

$ 28.56M
$ 28.56M$ 28.56M

118.62M
118.62M 118.62M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

9.88%

KLAY

Nåværende markedsverdi på GemHUB er $ 2.82M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.19K. Den sirkulerende forsyningen på GHUB er 118.62M, med en total tilgang på 1200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.56M.

GemHUB (GHUB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GemHUB for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000019+0.08%
30 dager$ -0.00347-12.73%
60 dager$ -0.01661-41.11%
90 dager$ +0.01359+133.10%
GemHUB Prisendring i dag

I dag registrerte GHUB en endring på $ +0.000019 (+0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GemHUB 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00347 (-12.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GemHUB 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GHUB en endring på $ -0.01661 (-41.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GemHUB 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01359+133.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GemHUB (GHUB)?

Sjekk ut GemHUB Prishistorikk-siden nå.

Hva er GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

GemHUB er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GemHUB investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GHUB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GemHUB på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GemHUB kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GemHUB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GemHUB (GHUB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GemHUB (GHUB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GemHUB.

Sjekk GemHUBprisprognosen nå!

GemHUB (GHUB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GemHUB (GHUB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GHUB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GemHUB (GHUB)

Leter du etter hvordan du kjøperGemHUB? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GemHUB på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GHUB til lokale valutaer

GemHUB Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GemHUB, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GemHUB nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GemHUB

Hvor mye er GemHUB (GHUB) verdt i dag?
Live GHUB prisen i USD er 0.0238 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GHUB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GHUB til USD er $ 0.0238. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GemHUB?
Markedsverdien for GHUB er $ 2.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GHUB?
Den sirkulerende forsyningen av GHUB er 118.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGHUB ?
GHUB oppnådde en ATH-pris på 0.43901544785408864 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GHUB?
GHUB så en ATL-pris på 0.009656749077784126 USD.
Hva er handelsvolumet til GHUB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GHUB er $ 59.19K USD.
Vil GHUB gå høyere i år?
GHUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GHUB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:52:01 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

