GemHUB (GHUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GemHUB (GHUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GemHUB (GHUB) Informasjon The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Offisiell nettside: https://www.gemhub.io/ Teknisk dokument: https://docs.gemhub.net/english Blokkutforsker: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e Kjøp GHUB nå!

GemHUB (GHUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GemHUB (GHUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.49M $ 28.49M $ 28.49M All-time high: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 All-Time Low: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Nåværende pris: $ 0.02374 $ 0.02374 $ 0.02374 Lær mer om GemHUB (GHUB) pris

GemHUB (GHUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GemHUB (GHUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GHUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GHUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GHUBs tokenomics, kan du utforske GHUB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GHUB Interessert i å legge til GemHUB (GHUB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GHUB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GHUB på MEXC nå!

GemHUB (GHUB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GHUB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GHUB nå!

GHUB prisforutsigelse Vil du vite hvor GHUB kan være på vei? Vår GHUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GHUB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!