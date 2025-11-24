Gata (GATA) tokenomics

Gata (GATA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Gata (GATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:00:12 (UTC+8)
Gata (GATA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gata (GATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 687.36K
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 96.24M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 7.14M
All-time high:
$ 0.186
All-Time Low:
$ 0.00593022397888237
Nåværende pris:
$ 0.007142
Gata (GATA) Informasjon

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Offisiell nettside:
https://www.gata.net
Teknisk dokument:
https://gata-1.gitbook.io/gata-docs
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x46Ee3BFC281d59009cCD06F1dD6aBDbfCd82FFC3

Gata (GATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Gata (GATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GATA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GATAs tokenomics, kan du utforske GATA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GATA

Interessert i å legge til Gata (GATA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GATA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Gata (GATA) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til GATA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GATA prisforutsigelse

Vil du vite hvor GATA kan være på vei? Vår GATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

