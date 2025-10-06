Gata pris i dag

Sanntids Gata (GATA) pris i dag er $ 0.006806, med en 15.36% endring de siste 24 timene. Nåværende GATA til USD konverteringssats er $ 0.006806 per GATA.

Gata rangerer for tiden som #2181 etter markedsverdi på $ 655.02K, med en sirkulerende forsyning på 96.24M GATA. I løpet av de siste 24 timene GATA har den blitt handlet mellom $ 0.006105(laveste) og $ 0.011319 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.17518834628959326, mens tidenes laveste notering var $ 0.00593022397888237.

Kortsiktig har GATA beveget seg +3.76% i løpet av den siste timen og -28.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 83.41K.

Gata (GATA) Markedsinformasjon

Rangering No.2181 Markedsverdi $ 655.02K$ 655.02K $ 655.02K Volum (24 timer) $ 83.41K$ 83.41K $ 83.41K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M Opplagsforsyning 96.24M 96.24M 96.24M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 9.62% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Gata er $ 655.02K, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.41K. Den sirkulerende forsyningen på GATA er 96.24M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.81M.