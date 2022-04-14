Zerebro (ZEREBRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zerebro (ZEREBRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zerebro (ZEREBRO) Informasjon Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Offisiell nettside: https://zerebro.org Teknisk dokument: https://zerebro.org/paper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn Kjøp ZEREBRO nå!

Zerebro (ZEREBRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zerebro (ZEREBRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.94M Total forsyning: $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.94M All-time high: $ 0.7971 All-Time Low: $ 0.000044985990236046 Nåværende pris: $ 0.01994 Lær mer om Zerebro (ZEREBRO) pris

Zerebro (ZEREBRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zerebro (ZEREBRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEREBRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEREBRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEREBROs tokenomics, kan du utforske ZEREBRO tokenets livepris!

