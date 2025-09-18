Dagens Foxsy AI livepris er 0.004935 USD. Spor prisoppdateringer for FOXSY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOXSY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Foxsy AI livepris er 0.004935 USD. Spor prisoppdateringer for FOXSY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOXSY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FOXSY

FOXSY Prisinformasjon

FOXSY teknisk dokument

FOXSY Offisiell nettside

FOXSY tokenomics

FOXSY Prisprognose

FOXSY-historikk

FOXSY Kjøpeguide

FOXSY-til-fiat-valutakonverter

FOXSY Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Foxsy AI Logo

Foxsy AI Pris(FOXSY)

1 FOXSY til USD livepris:

$0.004943
$0.004943$0.004943
-0.20%1D
USD
Foxsy AI (FOXSY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:06:33 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004905
$ 0.004905$ 0.004905
24 timer lav
$ 0.005264
$ 0.005264$ 0.005264
24 timer høy

$ 0.004905
$ 0.004905$ 0.004905

$ 0.005264
$ 0.005264$ 0.005264

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.004244467105456732
$ 0.004244467105456732$ 0.004244467105456732

-0.25%

-0.20%

-10.03%

-10.03%

Foxsy AI (FOXSY) sanntidsprisen er $ 0.004935. I løpet av de siste 24 timene har FOXSY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004905 og et toppnivå på $ 0.005264, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOXSY er $ 0.12274402857611348, mens den rekordlave prisen er $ 0.004244467105456732.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOXSY endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -0.20% over 24 timer og -10.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Foxsy AI (FOXSY) Markedsinformasjon

No.1669

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 78.51K
$ 78.51K$ 78.51K

$ 9.76M
$ 9.76M$ 9.76M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

Nåværende markedsverdi på Foxsy AI er $ 3.26M, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.51K. Den sirkulerende forsyningen på FOXSY er 661.20M, med en total tilgang på 1976015648. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.76M.

Foxsy AI (FOXSY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Foxsy AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000991-0.20%
30 dager$ -0.002435-33.04%
60 dager$ -0.005095-50.80%
90 dager$ -0.006795-57.93%
Foxsy AI Prisendring i dag

I dag registrerte FOXSY en endring på $ -0.00000991 (-0.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Foxsy AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002435 (-33.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Foxsy AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FOXSY en endring på $ -0.005095 (-50.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Foxsy AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.006795-57.93% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Foxsy AI (FOXSY)?

Sjekk ut Foxsy AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Foxsy AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FOXSY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Foxsy AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Foxsy AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Foxsy AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Foxsy AI (FOXSY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Foxsy AI (FOXSY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Foxsy AI.

Sjekk Foxsy AIprisprognosen nå!

Foxsy AI (FOXSY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Foxsy AI (FOXSY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FOXSY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Foxsy AI (FOXSY)

Leter du etter hvordan du kjøperFoxsy AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Foxsy AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FOXSY til lokale valutaer

1 Foxsy AI(FOXSY) til VND
129.864525
1 Foxsy AI(FOXSY) til AUD
A$0.00745185
1 Foxsy AI(FOXSY) til GBP
0.0036519
1 Foxsy AI(FOXSY) til EUR
0.00419475
1 Foxsy AI(FOXSY) til USD
$0.004935
1 Foxsy AI(FOXSY) til MYR
RM0.020727
1 Foxsy AI(FOXSY) til TRY
0.2042103
1 Foxsy AI(FOXSY) til JPY
¥0.725445
1 Foxsy AI(FOXSY) til ARS
ARS$7.2787302
1 Foxsy AI(FOXSY) til RUB
0.4120725
1 Foxsy AI(FOXSY) til INR
0.43472415
1 Foxsy AI(FOXSY) til IDR
Rp82.2499671
1 Foxsy AI(FOXSY) til KRW
6.8924184
1 Foxsy AI(FOXSY) til PHP
0.28134435
1 Foxsy AI(FOXSY) til EGP
￡E.0.2376696
1 Foxsy AI(FOXSY) til BRL
R$0.02620485
1 Foxsy AI(FOXSY) til CAD
C$0.00676095
1 Foxsy AI(FOXSY) til BDT
0.6007869
1 Foxsy AI(FOXSY) til NGN
7.3766406
1 Foxsy AI(FOXSY) til COP
$19.27734375
1 Foxsy AI(FOXSY) til ZAR
R.0.08552355
1 Foxsy AI(FOXSY) til UAH
0.2039142
1 Foxsy AI(FOXSY) til TZS
T.Sh.12.2153094
1 Foxsy AI(FOXSY) til VES
Bs0.804405
1 Foxsy AI(FOXSY) til CLP
$4.712925
1 Foxsy AI(FOXSY) til PKR
Rs1.4007504
1 Foxsy AI(FOXSY) til KZT
2.67185835
1 Foxsy AI(FOXSY) til THB
฿0.156933
1 Foxsy AI(FOXSY) til TWD
NT$0.1491357
1 Foxsy AI(FOXSY) til AED
د.إ0.01811145
1 Foxsy AI(FOXSY) til CHF
Fr0.00389865
1 Foxsy AI(FOXSY) til HKD
HK$0.03834495
1 Foxsy AI(FOXSY) til AMD
֏1.8886245
1 Foxsy AI(FOXSY) til MAD
.د.م0.0445137
1 Foxsy AI(FOXSY) til MXN
$0.09075465
1 Foxsy AI(FOXSY) til SAR
ريال0.01850625
1 Foxsy AI(FOXSY) til ETB
Br0.70851795
1 Foxsy AI(FOXSY) til KES
KSh0.6375033
1 Foxsy AI(FOXSY) til JOD
د.أ0.003498915
1 Foxsy AI(FOXSY) til PLN
0.0178647
1 Foxsy AI(FOXSY) til RON
лв0.0213192
1 Foxsy AI(FOXSY) til SEK
kr0.04643835
1 Foxsy AI(FOXSY) til BGN
лв0.0081921
1 Foxsy AI(FOXSY) til HUF
Ft1.6395057
1 Foxsy AI(FOXSY) til CZK
0.1020558
1 Foxsy AI(FOXSY) til KWD
د.ك0.001505175
1 Foxsy AI(FOXSY) til ILS
0.01643355
1 Foxsy AI(FOXSY) til BOB
Bs0.03410085
1 Foxsy AI(FOXSY) til AZN
0.0083895
1 Foxsy AI(FOXSY) til TJS
SM0.0461916
1 Foxsy AI(FOXSY) til GEL
0.0133245
1 Foxsy AI(FOXSY) til AOA
Kz4.49859795
1 Foxsy AI(FOXSY) til BHD
.د.ب0.001860495
1 Foxsy AI(FOXSY) til BMD
$0.004935
1 Foxsy AI(FOXSY) til DKK
kr0.03133725
1 Foxsy AI(FOXSY) til HNL
L0.12934635
1 Foxsy AI(FOXSY) til MUR
0.2237529
1 Foxsy AI(FOXSY) til NAD
$0.08562225
1 Foxsy AI(FOXSY) til NOK
kr0.0490539
1 Foxsy AI(FOXSY) til NZD
$0.0083895
1 Foxsy AI(FOXSY) til PAB
B/.0.004935
1 Foxsy AI(FOXSY) til PGK
K0.0206283
1 Foxsy AI(FOXSY) til QAR
ر.ق0.01791405
1 Foxsy AI(FOXSY) til RSD
дин.0.49216755
1 Foxsy AI(FOXSY) til UZS
soʻm60.92588145
1 Foxsy AI(FOXSY) til ALL
L0.4069401
1 Foxsy AI(FOXSY) til ANG
ƒ0.00883365
1 Foxsy AI(FOXSY) til AWG
ƒ0.008883
1 Foxsy AI(FOXSY) til BBD
$0.00987
1 Foxsy AI(FOXSY) til BAM
KM0.0081921
1 Foxsy AI(FOXSY) til BIF
Fr14.730975
1 Foxsy AI(FOXSY) til BND
$0.0063168
1 Foxsy AI(FOXSY) til BSD
$0.004935
1 Foxsy AI(FOXSY) til JMD
$0.79162335
1 Foxsy AI(FOXSY) til KHR
19.8192561
1 Foxsy AI(FOXSY) til KMF
Fr2.06283
1 Foxsy AI(FOXSY) til LAK
107.28260655
1 Foxsy AI(FOXSY) til LKR
Rs1.4927388
1 Foxsy AI(FOXSY) til MDL
L0.0814275
1 Foxsy AI(FOXSY) til MGA
Ar21.83623995
1 Foxsy AI(FOXSY) til MOP
P0.03952935
1 Foxsy AI(FOXSY) til MVR
0.0755055
1 Foxsy AI(FOXSY) til MWK
MK8.56770285
1 Foxsy AI(FOXSY) til MZN
MT0.3153465
1 Foxsy AI(FOXSY) til NPR
Rs0.6954402
1 Foxsy AI(FOXSY) til PYG
35.24577
1 Foxsy AI(FOXSY) til RWF
Fr7.150815
1 Foxsy AI(FOXSY) til SBD
$0.040467
1 Foxsy AI(FOXSY) til SCR
0.07071855
1 Foxsy AI(FOXSY) til SRD
$0.18797415
1 Foxsy AI(FOXSY) til SVC
$0.04318125
1 Foxsy AI(FOXSY) til SZL
L0.08562225
1 Foxsy AI(FOXSY) til TMT
m0.0172725
1 Foxsy AI(FOXSY) til TND
د.ت0.01436085
1 Foxsy AI(FOXSY) til TTD
$0.03340995
1 Foxsy AI(FOXSY) til UGX
Sh17.31198
1 Foxsy AI(FOXSY) til XAF
Fr2.75373
1 Foxsy AI(FOXSY) til XCD
$0.0133245
1 Foxsy AI(FOXSY) til XOF
Fr2.75373
1 Foxsy AI(FOXSY) til XPF
Fr0.498435
1 Foxsy AI(FOXSY) til BWP
P0.0657342
1 Foxsy AI(FOXSY) til BZD
$0.00991935
1 Foxsy AI(FOXSY) til CVE
$0.4628043
1 Foxsy AI(FOXSY) til DJF
Fr0.873495
1 Foxsy AI(FOXSY) til DOP
$0.3060687
1 Foxsy AI(FOXSY) til DZD
د.ج0.6393786
1 Foxsy AI(FOXSY) til FJD
$0.01110375
1 Foxsy AI(FOXSY) til GNF
Fr42.909825
1 Foxsy AI(FOXSY) til GTQ
Q0.0378021
1 Foxsy AI(FOXSY) til GYD
$1.03284615
1 Foxsy AI(FOXSY) til ISK
kr0.597135

Foxsy AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Foxsy AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Foxsy AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Foxsy AI

Hvor mye er Foxsy AI (FOXSY) verdt i dag?
Live FOXSY prisen i USD er 0.004935 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FOXSY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FOXSY til USD er $ 0.004935. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Foxsy AI?
Markedsverdien for FOXSY er $ 3.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FOXSY?
Den sirkulerende forsyningen av FOXSY er 661.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFOXSY ?
FOXSY oppnådde en ATH-pris på 0.12274402857611348 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FOXSY?
FOXSY så en ATL-pris på 0.004244467105456732 USD.
Hva er handelsvolumet til FOXSY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FOXSY er $ 78.51K USD.
Vil FOXSY gå høyere i år?
FOXSY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FOXSY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:06:33 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FOXSY-til-USD-kalkulator

Beløp

FOXSY
FOXSY
USD
USD

1 FOXSY = 0.004935 USD

Handle FOXSY

FOXSYUSDT
$0.004943
$0.004943$0.004943
-0.20%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker