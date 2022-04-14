Foxsy AI (FOXSY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Foxsy AI (FOXSY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Foxsy AI (FOXSY) Informasjon FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. Offisiell nettside: https://foxsy.ai Teknisk dokument: https://project.docs.foxsy.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Kjøp FOXSY nå!

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Foxsy AI (FOXSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Total forsyning: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Sirkulerende forsyning: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.34M $ 9.34M $ 9.34M All-time high: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 All-Time Low: $ 0.004244467105456732 $ 0.004244467105456732 $ 0.004244467105456732 Nåværende pris: $ 0.004723 $ 0.004723 $ 0.004723 Lær mer om Foxsy AI (FOXSY) pris

Foxsy AI (FOXSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Foxsy AI (FOXSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOXSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOXSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOXSYs tokenomics, kan du utforske FOXSY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FOXSY Interessert i å legge til Foxsy AI (FOXSY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FOXSY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FOXSY på MEXC nå!

Foxsy AI (FOXSY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FOXSY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FOXSY nå!

FOXSY prisforutsigelse Vil du vite hvor FOXSY kan være på vei? Vår FOXSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOXSY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!