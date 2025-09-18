Hva er Forward (FORWARD)

Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

Forward Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Forward (FORWARD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Forward (FORWARD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Forward.

Sjekk Forwardprisprognosen nå!

Forward (FORWARD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Forward (FORWARD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FORWARD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende FORWARD-til-USD-pris? $ 0.0002487 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FORWARD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Forward? Markedsverdien for FORWARD er $ 1.24M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FORWARD? Den sirkulerende forsyningen av FORWARD er 5.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFORWARD ? FORWARD oppnådde en ATH-pris på 0.028728345064898762 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FORWARD? FORWARD så en ATL-pris på 0.000074242456436236 USD . Hva er handelsvolumet til FORWARD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FORWARD er $ 199.53K USD .

