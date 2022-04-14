Forward (FORWARD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forward (FORWARD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Forward (FORWARD) Informasjon Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Offisiell nettside: https://www.forwardprotocol.io Teknisk dokument: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Kjøp FORWARD nå!

Forward (FORWARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forward (FORWARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M All-time high: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 All-Time Low: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Nåværende pris: $ 0.0002663 $ 0.0002663 $ 0.0002663 Lær mer om Forward (FORWARD) pris

Forward (FORWARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forward (FORWARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FORWARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FORWARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FORWARDs tokenomics, kan du utforske FORWARD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FORWARD Interessert i å legge til Forward (FORWARD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FORWARD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FORWARD på MEXC nå!

Forward (FORWARD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FORWARD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FORWARD nå!

FORWARD prisforutsigelse Vil du vite hvor FORWARD kan være på vei? Vår FORWARD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FORWARD tokenets prisforutsigelse nå!

