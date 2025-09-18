Dagens Forest Protocol livepris er 0.0522 USD. Spor prisoppdateringer for FOREST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOREST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Forest Protocol livepris er 0.0522 USD. Spor prisoppdateringer for FOREST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FOREST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Forest Protocol Logo

Forest Protocol Pris(FOREST)

1 FOREST til USD livepris:

$0.05224
$0.05224$0.05224
+0.28%1D
USD
Forest Protocol (FOREST) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:02:03 (UTC+8)

Forest Protocol (FOREST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04899
$ 0.04899$ 0.04899
24 timer lav
$ 0.05226
$ 0.05226$ 0.05226
24 timer høy

$ 0.04899
$ 0.04899$ 0.04899

$ 0.05226
$ 0.05226$ 0.05226

$ 0.05839646425842489
$ 0.05839646425842489$ 0.05839646425842489

$ 0.031002873457605877
$ 0.031002873457605877$ 0.031002873457605877

+0.88%

+0.28%

+2.29%

+2.29%

Forest Protocol (FOREST) sanntidsprisen er $ 0.0522. I løpet av de siste 24 timene har FOREST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04899 og et toppnivå på $ 0.05226, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FOREST er $ 0.05839646425842489, mens den rekordlave prisen er $ 0.031002873457605877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FOREST endret seg med +0.88% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og +2.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Forest Protocol (FOREST) Markedsinformasjon

No.1560

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 56.70K
$ 56.70K$ 56.70K

$ 52.20M
$ 52.20M$ 52.20M

81.00M
81.00M 81.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.10%

BSC

Nåværende markedsverdi på Forest Protocol er $ 4.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.70K. Den sirkulerende forsyningen på FOREST er 81.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.20M.

Forest Protocol (FOREST) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Forest Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001459+0.28%
30 dager$ +0.0472+944.00%
60 dager$ +0.0472+944.00%
90 dager$ +0.0472+944.00%
Forest Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte FOREST en endring på $ +0.0001459 (+0.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Forest Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0472 (+944.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Forest Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FOREST en endring på $ +0.0472 (+944.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Forest Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0472+944.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Forest Protocol (FOREST)?

Sjekk ut Forest Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Forest Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Forest Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FOREST Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Forest Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Forest Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Forest Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Forest Protocol (FOREST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Forest Protocol (FOREST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Forest Protocol.

Sjekk Forest Protocolprisprognosen nå!

Forest Protocol (FOREST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Forest Protocol (FOREST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FOREST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Forest Protocol (FOREST)

Leter du etter hvordan du kjøperForest Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Forest Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FOREST til lokale valutaer

Forest Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Forest Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Forest Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Forest Protocol

Hvor mye er Forest Protocol (FOREST) verdt i dag?
Live FOREST prisen i USD er 0.0522 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FOREST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FOREST til USD er $ 0.0522. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Forest Protocol?
Markedsverdien for FOREST er $ 4.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FOREST?
Den sirkulerende forsyningen av FOREST er 81.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFOREST ?
FOREST oppnådde en ATH-pris på 0.05839646425842489 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FOREST?
FOREST så en ATL-pris på 0.031002873457605877 USD.
Hva er handelsvolumet til FOREST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FOREST er $ 56.70K USD.
Vil FOREST gå høyere i år?
FOREST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FOREST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:02:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

