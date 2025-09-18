Hva er Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Forest Protocol (FOREST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Forest Protocol (FOREST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FOREST tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Forest Protocol Hvor mye er Forest Protocol (FOREST) verdt i dag? Live FOREST prisen i USD er 0.0522 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FOREST-til-USD-pris? $ 0.0522 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FOREST til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Forest Protocol? Markedsverdien for FOREST er $ 4.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FOREST? Den sirkulerende forsyningen av FOREST er 81.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFOREST ? FOREST oppnådde en ATH-pris på 0.05839646425842489 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FOREST? FOREST så en ATL-pris på 0.031002873457605877 USD . Hva er handelsvolumet til FOREST? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FOREST er $ 56.70K USD . Vil FOREST gå høyere i år? FOREST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FOREST prisprognosen for en mer grundig analyse.

Forest Protocol (FOREST) Viktige bransjeoppdateringer

