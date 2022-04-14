Forest Protocol (FOREST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Forest Protocol (FOREST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Forest Protocol (FOREST) Informasjon Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Offisiell nettside: https://forest.inc Teknisk dokument: https://docs.forest.inc/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27 Kjøp FOREST nå!

Forest Protocol (FOREST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Forest Protocol (FOREST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 81.00M $ 81.00M $ 81.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.93M $ 50.93M $ 50.93M All-time high: $ 0.05808 $ 0.05808 $ 0.05808 All-Time Low: $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 Nåværende pris: $ 0.05093 $ 0.05093 $ 0.05093 Lær mer om Forest Protocol (FOREST) pris

Forest Protocol (FOREST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Forest Protocol (FOREST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOREST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOREST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FORESTs tokenomics, kan du utforske FOREST tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FOREST Interessert i å legge til Forest Protocol (FOREST) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FOREST, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FOREST på MEXC nå!

Forest Protocol (FOREST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FOREST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FOREST nå!

FOREST prisforutsigelse Vil du vite hvor FOREST kan være på vei? Vår FOREST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOREST tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!