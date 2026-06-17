Flare pris i dag

Sanntids Flare (FLR) pris i dag er kr 0.007749, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FLR til NOK konverteringssats er kr 0.007749 per FLR.

Flare rangerer for tiden som #69 etter markedsverdi på kr 662.75M, med en sirkulerende forsyning på 85.53B FLR. I løpet av de siste 24 timene FLR har den blitt handlet mellom kr 0.007697(laveste) og kr 0.008175 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 0.754759, mens tidenes laveste notering var kr 0.0613907083123141476.

Kortsiktig har FLR beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og +10.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 89.13K.

Flare (FLR) Markedsinformasjon

Rangering No.69 Markedsverdi kr 662.75Mkr 662.75M kr 662.75M Volum (24 timer) kr 89.13Kkr 89.13K kr 89.13K Fullt utvannet markedsverdi kr 821.33Mkr 821.33M kr 821.33M Opplagsforsyning 85.53B 85.53B 85.53B Total forsyning 105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747 Markedsandel 0.03% Offentlig blokkjede FLARE

Nåværende markedsverdi på Flare er kr 662.75M, med et 24-timers handelsvolum på kr 89.13K. Den sirkulerende forsyningen på FLR er 85.53B, med en total tilgang på 105991501903.028747. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 821.33M.