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Sanntidspris for Flare er i dag 0.007749 NOK.FLR markedsverdien er 662,750,812.923708152448 NOK. Spor sanntids FLR til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Flare er i dag 0.007749 NOK.FLR markedsverdien er 662,750,812.923708152448 NOK. Spor sanntids FLR til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Flare Pris(FLR)

1 FLR til NOK livepris:

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NOK
Flare (FLR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-17 06:40:34 (UTC+8)

Flare pris i dag

Sanntids Flare (FLR) pris i dag er kr 0.007749, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FLR til NOK konverteringssats er kr 0.007749 per FLR.

Flare rangerer for tiden som #69 etter markedsverdi på kr 662.75M, med en sirkulerende forsyning på 85.53B FLR. I løpet av de siste 24 timene FLR har den blitt handlet mellom kr 0.007697(laveste) og kr 0.008175 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 0.754759, mens tidenes laveste notering var kr 0.0613907083123141476.

Kortsiktig har FLR beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og +10.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 89.13K.

Flare (FLR) Markedsinformasjon

No.69

kr 662.75M
kr 662.75Mkr 662.75M

kr 89.13K
kr 89.13Kkr 89.13K

kr 821.33M
kr 821.33Mkr 821.33M

85.53B
85.53B 85.53B

105,991,501,903.028747
105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747

0.03%

FLARE

Nåværende markedsverdi på Flare er kr 662.75M, med et 24-timers handelsvolum på kr 89.13K. Den sirkulerende forsyningen på FLR er 85.53B, med en total tilgang på 105991501903.028747. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 821.33M.

Flare prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.007697
kr 0.007697kr 0.007697
24 timer lav
kr 0.008175
kr 0.008175kr 0.008175
24 timer høy

kr 0.007697
kr 0.007697kr 0.007697

kr 0.008175
kr 0.008175kr 0.008175

kr 0.754759
kr 0.754759kr 0.754759

kr 0.0613907083123141476
kr 0.0613907083123141476kr 0.0613907083123141476

-0.20%

--

+10.60%

+10.60%

Flare (FLR) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Flare for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.001406-15.36%
60 dagerkr -0.000716-8.46%
90 dagerkr -0.000665-7.91%
Flare Prisendring i dag

I dag registrerte FLR en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Flare 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.001406 (-15.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Flare 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLR en endring på kr -0.000716 (-8.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Flare 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.000665-7.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Flare

Flare (FLR) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FLR for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Flare (FLR) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Flare potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Flare som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for FLR prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Flare Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Flare i Norge

Klar til å komme i gang med Flare? Kjøp av FLR er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Flare. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Flare (FLR) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Flare umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Flare (FLR) Guide

Hva kan du gjøre med Flare

Å eie Flare lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

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Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Flare (FLR) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er Flare (FLR)

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Flare Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Flare, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Flare nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Folk spør også: Andre spørsmål om Flare

Siden sist oppdatert: 2026-06-17 06:40:34 (UTC+8)

Flare (FLR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Flare

FLR USDT (futures-handel)

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Handle Flare (FLR) markeder på MEXC

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Par
Pris
24h endring
24h volum
FLR/USDT
kr0.07335462
kr0.07335462kr0.07335462
0.00%
0.00% (USDT)

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O

kr0.00000
kr0.00000kr0.00000

0.00%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

kr5.8861732
kr5.8861732kr5.8861732

+3,007.80%

Cattoverse

Cattoverse

CS

kr22.755463
kr22.755463kr22.755463

-16.25%

XEFFY

XEFFY

XEF

kr0.1106096
kr0.1106096kr0.1106096

-1.60%

SpaceX

SpaceX

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kr1,960.0059
kr1,960.0059kr1,960.0059

-2.51%

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kr5.8861732kr5.8861732

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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1 FLR = 0.07338303 NOK