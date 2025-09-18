Dagens Baby Shark Meme livepris er 0.0016848 USD. Spor prisoppdateringer for BABYSHARK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYSHARK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Baby Shark Meme livepris er 0.0016848 USD. Spor prisoppdateringer for BABYSHARK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYSHARK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BABYSHARK

BABYSHARK Prisinformasjon

BABYSHARK Offisiell nettside

BABYSHARK tokenomics

BABYSHARK Prisprognose

BABYSHARK-historikk

BABYSHARK Kjøpeguide

BABYSHARK-til-fiat-valutakonverter

BABYSHARK Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Baby Shark Meme Logo

Baby Shark Meme Pris(BABYSHARK)

1 BABYSHARK til USD livepris:

$0.0016847
$0.0016847$0.0016847
-0.11%1D
USD
Baby Shark Meme (BABYSHARK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:59 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0016302
$ 0.0016302$ 0.0016302
24 timer lav
$ 0.001872
$ 0.001872$ 0.001872
24 timer høy

$ 0.0016302
$ 0.0016302$ 0.0016302

$ 0.001872
$ 0.001872$ 0.001872

$ 0.1883438358982307
$ 0.1883438358982307$ 0.1883438358982307

$ 0.000837027518705513
$ 0.000837027518705513$ 0.000837027518705513

-0.04%

-0.11%

+18.85%

+18.85%

Baby Shark Meme (BABYSHARK) sanntidsprisen er $ 0.0016848. I løpet av de siste 24 timene har BABYSHARK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0016302 og et toppnivå på $ 0.001872, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYSHARK er $ 0.1883438358982307, mens den rekordlave prisen er $ 0.000837027518705513.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYSHARK endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +18.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Markedsinformasjon

No.2053

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

849.35M
849.35M 849.35M

999,999,736
999,999,736 999,999,736

SOL

Nåværende markedsverdi på Baby Shark Meme er $ 1.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.01K. Den sirkulerende forsyningen på BABYSHARK er 849.35M, med en total tilgang på 999999736. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.68M.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Baby Shark Meme for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000001855-0.11%
30 dager$ +0.0006693+65.90%
60 dager$ +0.0003998+31.11%
90 dager$ +0.0004098+32.14%
Baby Shark Meme Prisendring i dag

I dag registrerte BABYSHARK en endring på $ -0.000001855 (-0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Baby Shark Meme 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0006693 (+65.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Baby Shark Meme 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BABYSHARK en endring på $ +0.0003998 (+31.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Baby Shark Meme 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0004098+32.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Baby Shark Meme (BABYSHARK)?

Sjekk ut Baby Shark Meme Prishistorikk-siden nå.

Hva er Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Baby Shark Meme investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BABYSHARK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Baby Shark Meme på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Baby Shark Meme kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Baby Shark Meme Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby Shark Meme (BABYSHARK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby Shark Meme (BABYSHARK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby Shark Meme.

Sjekk Baby Shark Memeprisprognosen nå!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Shark Meme (BABYSHARK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYSHARK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Leter du etter hvordan du kjøperBaby Shark Meme? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Baby Shark Meme på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BABYSHARK til lokale valutaer

1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til VND
44.335512
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til AUD
A$0.002544048
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til GBP
0.001246752
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til EUR
0.00143208
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til USD
$0.0016848
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MYR
RM0.00707616
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til TRY
0.069717024
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til JPY
¥0.2476656
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til ARS
ARS$2.484945216
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til RUB
0.1406808
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til INR
0.148414032
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til IDR
Rp28.079988768
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til KRW
2.353059072
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til PHP
0.096084144
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til EGP
￡E.0.081156816
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BRL
R$0.008963136
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til CAD
C$0.002308176
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BDT
0.205107552
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til NGN
2.518371648
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til COP
$6.58125
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til ZAR
R.0.029180736
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til UAH
0.069615936
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til TZS
T.Sh.4.170284352
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til VES
Bs0.2746224
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til CLP
$1.608984
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til PKR
Rs0.478213632
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til KZT
0.912167568
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til THB
฿0.053593488
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til TWD
NT$0.050914656
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til AED
د.إ0.006183216
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til CHF
Fr0.001330992
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til HKD
HK$0.013090896
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til AMD
֏0.64477296
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MAD
.د.م0.015196896
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MXN
$0.03100032
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til SAR
ريال0.006318
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til ETB
Br0.241886736
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til KES
KSh0.217642464
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til JOD
د.أ0.0011945232
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til PLN
0.006098976
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til RON
лв0.007261488
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til SEK
kr0.015853968
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BGN
лв0.002796768
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til HUF
Ft0.559909584
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til CZK
0.034824816
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til KWD
د.ك0.000513864
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til ILS
0.005610384
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BOB
Bs0.011641968
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til AZN
0.00286416
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til TJS
SM0.015769728
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til GEL
0.00454896
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til AOA
Kz1.535813136
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BHD
.د.ب0.0006351696
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BMD
$0.0016848
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til DKK
kr0.01069848
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til HNL
L0.044158608
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MUR
0.076388832
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til NAD
$0.02923128
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til NOK
kr0.016746912
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til NZD
$0.00286416
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til PAB
B/.0.0016848
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til PGK
K0.007042464
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til QAR
ر.ق0.006115824
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til RSD
дин.0.168008256
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til UZS
soʻm20.799984816
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til ALL
L0.138928608
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til ANG
ƒ0.003015792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til AWG
ƒ0.00303264
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BBD
$0.0033696
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BAM
KM0.002796768
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BIF
Fr5.029128
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BND
$0.002156544
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BSD
$0.0016848
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til JMD
$0.270258768
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til KHR
6.766257888
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til KMF
Fr0.7042464
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til LAK
36.626086224
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til LKR
Rs0.509618304
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MDL
L0.0277992
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MGA
Ar7.454852496
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MOP
P0.013495248
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MVR
0.02577744
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MWK
MK2.924998128
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til MZN
MT0.10765872
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til NPR
Rs0.237422016
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til PYG
12.0328416
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til RWF
Fr2.4412752
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til SBD
$0.01381536
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til SCR
0.024143184
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til SRD
$0.064174032
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til SVC
$0.014742
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til SZL
L0.02923128
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til TMT
m0.0058968
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til TND
د.ت0.004902768
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til TTD
$0.011406096
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til UGX
Sh5.9102784
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til XAF
Fr0.9401184
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til XCD
$0.00454896
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til XOF
Fr0.9401184
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til XPF
Fr0.1701648
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BWP
P0.022441536
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til BZD
$0.003386448
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til CVE
$0.158000544
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til DJF
Fr0.2982096
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til DOP
$0.104491296
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til DZD
د.ج0.21826584
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til FJD
$0.0037908
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til GNF
Fr14.649336
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til GTQ
Q0.012905568
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til GYD
$0.352611792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) til ISK
kr0.2038608

Baby Shark Meme Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Baby Shark Meme, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Baby Shark Meme nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Shark Meme

Hvor mye er Baby Shark Meme (BABYSHARK) verdt i dag?
Live BABYSHARK prisen i USD er 0.0016848 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYSHARK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYSHARK til USD er $ 0.0016848. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baby Shark Meme?
Markedsverdien for BABYSHARK er $ 1.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYSHARK?
Den sirkulerende forsyningen av BABYSHARK er 849.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYSHARK ?
BABYSHARK oppnådde en ATH-pris på 0.1883438358982307 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYSHARK?
BABYSHARK så en ATL-pris på 0.000837027518705513 USD.
Hva er handelsvolumet til BABYSHARK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYSHARK er $ 57.01K USD.
Vil BABYSHARK gå høyere i år?
BABYSHARK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYSHARK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:59 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BABYSHARK-til-USD-kalkulator

Beløp

BABYSHARK
BABYSHARK
USD
USD

1 BABYSHARK = 0.0016848 USD

Handle BABYSHARK

BABYSHARKUSDT
$0.0016847
$0.0016847$0.0016847
-0.10%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker