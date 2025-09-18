Hva er Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Shark Meme (BABYSHARK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYSHARK tokenets omfattende tokenomics nå!

Du kan enkelt kjøpe Baby Shark Meme på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

Hva er markedsverdien for Baby Shark Meme? Markedsverdien for BABYSHARK er $ 1.43M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYSHARK? Den sirkulerende forsyningen av BABYSHARK er 849.35M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYSHARK ? BABYSHARK oppnådde en ATH-pris på 0.1883438358982307 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYSHARK? BABYSHARK så en ATL-pris på 0.000837027518705513 USD .

