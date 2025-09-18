Dagens Step App livepris er 0.001407 USD. Spor prisoppdateringer for FITFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FITFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Step App livepris er 0.001407 USD. Spor prisoppdateringer for FITFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FITFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 FITFI til USD livepris:

$0.001407
$0.001407$0.001407
-0.84%1D
USD
Step App (FITFI) Live prisdiagram
Step App (FITFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001399
$ 0.001399$ 0.001399
24 timer lav
$ 0.001429
$ 0.001429$ 0.001429
24 timer høy

$ 0.001399
$ 0.001399$ 0.001399

$ 0.001429
$ 0.001429$ 0.001429

$ 0.7346252898164236
$ 0.7346252898164236$ 0.7346252898164236

$ 0.001298148359450116
$ 0.001298148359450116$ 0.001298148359450116

-0.22%

-0.84%

-1.75%

-1.75%

Step App (FITFI) sanntidsprisen er $ 0.001407. I løpet av de siste 24 timene har FITFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001399 og et toppnivå på $ 0.001429, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FITFI er $ 0.7346252898164236, mens den rekordlave prisen er $ 0.001298148359450116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FITFI endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og -1.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Step App (FITFI) Markedsinformasjon

No.1419

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

4.09B
4.09B 4.09B

4,600,000,000
4,600,000,000 4,600,000,000

AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på Step App er $ 5.75M, med et 24-timers handelsvolum på $ 15.37K. Den sirkulerende forsyningen på FITFI er 4.09B, med en total tilgang på 4600000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.47M.

Step App (FITFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Step App for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001192-0.84%
30 dager$ -0.000107-7.07%
60 dager$ -0.000344-19.65%
90 dager$ -0.000099-6.58%
Step App Prisendring i dag

I dag registrerte FITFI en endring på $ -0.00001192 (-0.84%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Step App 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000107 (-7.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Step App 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FITFI en endring på $ -0.000344 (-19.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Step App 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000099-6.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Step App (FITFI)?

Sjekk ut Step App Prishistorikk-siden nå.

Hva er Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Step App investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FITFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Step App på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Step App kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Step App Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Step App (FITFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Step App (FITFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Step App.

Sjekk Step Appprisprognosen nå!

Step App (FITFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Step App (FITFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FITFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Step App (FITFI)

Leter du etter hvordan du kjøperStep App? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Step App på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FITFI til lokale valutaer

1 Step App(FITFI) til VND
37.025205
1 Step App(FITFI) til AUD
A$0.00212457
1 Step App(FITFI) til GBP
0.00104118
1 Step App(FITFI) til EUR
0.00119595
1 Step App(FITFI) til USD
$0.001407
1 Step App(FITFI) til MYR
RM0.0059094
1 Step App(FITFI) til TRY
0.05817945
1 Step App(FITFI) til JPY
¥0.206829
1 Step App(FITFI) til ARS
ARS$2.07521244
1 Step App(FITFI) til RUB
0.1170624
1 Step App(FITFI) til INR
0.12394263
1 Step App(FITFI) til IDR
Rp23.44999062
1 Step App(FITFI) til KRW
1.96507248
1 Step App(FITFI) til PHP
0.08028342
1 Step App(FITFI) til EGP
￡E.0.06776112
1 Step App(FITFI) til BRL
R$0.00748524
1 Step App(FITFI) til CAD
C$0.00192759
1 Step App(FITFI) til BDT
0.17128818
1 Step App(FITFI) til NGN
2.10312732
1 Step App(FITFI) til COP
$5.47470735
1 Step App(FITFI) til ZAR
R.0.02441145
1 Step App(FITFI) til UAH
0.05813724
1 Step App(FITFI) til TZS
T.Sh.3.48266268
1 Step App(FITFI) til VES
Bs0.229341
1 Step App(FITFI) til CLP
$1.343685
1 Step App(FITFI) til PKR
Rs0.39936288
1 Step App(FITFI) til KZT
0.76176387
1 Step App(FITFI) til THB
฿0.04479888
1 Step App(FITFI) til TWD
NT$0.04251954
1 Step App(FITFI) til AED
د.إ0.00516369
1 Step App(FITFI) til CHF
Fr0.00111153
1 Step App(FITFI) til HKD
HK$0.01093239
1 Step App(FITFI) til AMD
֏0.5384589
1 Step App(FITFI) til MAD
.د.م0.01269114
1 Step App(FITFI) til MXN
$0.02581845
1 Step App(FITFI) til SAR
ريال0.00527625
1 Step App(FITFI) til ETB
Br0.20200299
1 Step App(FITFI) til KES
KSh0.18175626
1 Step App(FITFI) til JOD
د.أ0.000997563
1 Step App(FITFI) til PLN
0.00509334
1 Step App(FITFI) til RON
лв0.00606417
1 Step App(FITFI) til SEK
kr0.0132258
1 Step App(FITFI) til BGN
лв0.00233562
1 Step App(FITFI) til HUF
Ft0.46758831
1 Step App(FITFI) til CZK
0.02906862
1 Step App(FITFI) til KWD
د.ك0.000429135
1 Step App(FITFI) til ILS
0.00468531
1 Step App(FITFI) til BOB
Bs0.00972237
1 Step App(FITFI) til AZN
0.0023919
1 Step App(FITFI) til TJS
SM0.01316952
1 Step App(FITFI) til GEL
0.0037989
1 Step App(FITFI) til AOA
Kz1.28257899
1 Step App(FITFI) til BHD
.د.ب0.000530439
1 Step App(FITFI) til BMD
$0.001407
1 Step App(FITFI) til DKK
kr0.00892038
1 Step App(FITFI) til HNL
L0.03687747
1 Step App(FITFI) til MUR
0.06379338
1 Step App(FITFI) til NAD
$0.02441145
1 Step App(FITFI) til NOK
kr0.01397151
1 Step App(FITFI) til NZD
$0.0023919
1 Step App(FITFI) til PAB
B/.0.001407
1 Step App(FITFI) til PGK
K0.00588126
1 Step App(FITFI) til QAR
ر.ق0.00510741
1 Step App(FITFI) til RSD
дин.0.14022162
1 Step App(FITFI) til UZS
soʻm17.37035769
1 Step App(FITFI) til ALL
L0.11602122
1 Step App(FITFI) til ANG
ƒ0.00251853
1 Step App(FITFI) til AWG
ƒ0.0025326
1 Step App(FITFI) til BBD
$0.002814
1 Step App(FITFI) til BAM
KM0.00233562
1 Step App(FITFI) til BIF
Fr4.199895
1 Step App(FITFI) til BND
$0.00180096
1 Step App(FITFI) til BSD
$0.001407
1 Step App(FITFI) til JMD
$0.22569687
1 Step App(FITFI) til KHR
5.65059642
1 Step App(FITFI) til KMF
Fr0.588126
1 Step App(FITFI) til LAK
30.58695591
1 Step App(FITFI) til LKR
Rs0.42558936
1 Step App(FITFI) til MDL
L0.0232155
1 Step App(FITFI) til MGA
Ar6.22565139
1 Step App(FITFI) til MOP
P0.01127007
1 Step App(FITFI) til MVR
0.0215271
1 Step App(FITFI) til MWK
MK2.44270677
1 Step App(FITFI) til MZN
MT0.0899073
1 Step App(FITFI) til NPR
Rs0.19827444
1 Step App(FITFI) til PYG
10.048794
1 Step App(FITFI) til RWF
Fr2.038743
1 Step App(FITFI) til SBD
$0.0115374
1 Step App(FITFI) til SCR
0.02141454
1 Step App(FITFI) til SRD
$0.05359263
1 Step App(FITFI) til SVC
$0.01231125
1 Step App(FITFI) til SZL
L0.02441145
1 Step App(FITFI) til TMT
m0.0049245
1 Step App(FITFI) til TND
د.ت0.00409437
1 Step App(FITFI) til TTD
$0.00952539
1 Step App(FITFI) til UGX
Sh4.935756
1 Step App(FITFI) til XAF
Fr0.785106
1 Step App(FITFI) til XCD
$0.0037989
1 Step App(FITFI) til XOF
Fr0.785106
1 Step App(FITFI) til XPF
Fr0.142107
1 Step App(FITFI) til BWP
P0.01874124
1 Step App(FITFI) til BZD
$0.00282807
1 Step App(FITFI) til CVE
$0.13194846
1 Step App(FITFI) til DJF
Fr0.250446
1 Step App(FITFI) til DOP
$0.08726214
1 Step App(FITFI) til DZD
د.ج0.18224871
1 Step App(FITFI) til FJD
$0.00316575
1 Step App(FITFI) til GNF
Fr12.233865
1 Step App(FITFI) til GTQ
Q0.01077762
1 Step App(FITFI) til GYD
$0.29447103
1 Step App(FITFI) til ISK
kr0.170247

Step App Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Step App, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Step App nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Step App

Hvor mye er Step App (FITFI) verdt i dag?
Live FITFI prisen i USD er 0.001407 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FITFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FITFI til USD er $ 0.001407. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Step App?
Markedsverdien for FITFI er $ 5.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FITFI?
Den sirkulerende forsyningen av FITFI er 4.09B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFITFI ?
FITFI oppnådde en ATH-pris på 0.7346252898164236 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FITFI?
FITFI så en ATL-pris på 0.001298148359450116 USD.
Hva er handelsvolumet til FITFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FITFI er $ 15.37K USD.
Vil FITFI gå høyere i år?
FITFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FITFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Step App (FITFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FITFI-til-USD-kalkulator

Beløp

FITFI
FITFI
USD
USD

1 FITFI = 0.001407 USD

Handle FITFI

FITFIUSDT
$0.001407
$0.001407$0.001407
-0.84%

