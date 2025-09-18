Hva er Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Step App (FITFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Step App (FITFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Step App.

Sjekk Step Appprisprognosen nå!

Step App (FITFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Step App (FITFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FITFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Step App (FITFI)

Leter du etter hvordan du kjøperStep App? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Step App på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Step App Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Step App, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Step App Hvor mye er Step App (FITFI) verdt i dag? Live FITFI prisen i USD er 0.001407 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FITFI-til-USD-pris? $ 0.001407 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FITFI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Step App? Markedsverdien for FITFI er $ 5.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FITFI? Den sirkulerende forsyningen av FITFI er 4.09B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFITFI ? FITFI oppnådde en ATH-pris på 0.7346252898164236 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FITFI? FITFI så en ATL-pris på 0.001298148359450116 USD . Hva er handelsvolumet til FITFI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FITFI er $ 15.37K USD . Vil FITFI gå høyere i år? FITFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FITFI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Step App (FITFI) Viktige bransjeoppdateringer

