Step App (FITFI)-prisforutsigelse (USD)

Få Step App prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FITFI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Step App-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Step App (FITFI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Step App potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001412 i 2025. Step App (FITFI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Step App potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001482 i 2026. Step App (FITFI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FITFI for 2027 $ 0.001556 med en 10.25% vekstrate. Step App (FITFI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FITFI for 2028 $ 0.001634 med en 15.76% vekstrate. Step App (FITFI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FITFI for 2029 $ 0.001716 med en 21.55% vekstrate. Step App (FITFI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FITFI for 2030 $ 0.001802 med en 27.63% vekstrate. Step App (FITFI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Step App potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002935. Step App (FITFI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Step App potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004781.

2026 $ 0.001482 5.00%

2027 $ 0.001556 10.25%

2028 $ 0.001634 15.76%

2029 $ 0.001716 21.55%

2030 $ 0.001802 27.63%

2031 $ 0.001892 34.01%

2032 $ 0.001986 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002086 47.75%

2034 $ 0.002190 55.13%

2035 $ 0.002299 62.89%

2036 $ 0.002414 71.03%

2037 $ 0.002535 79.59%

2038 $ 0.002662 88.56%

2039 $ 0.002795 97.99%

2040 $ 0.002935 107.89% Vis mer Kortsiktig Step App-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001412 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001412 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001413 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001417 0.41% Step App (FITFI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FITFI September 21, 2025(I dag) er $0.001412 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Step App (FITFI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FITFI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001412 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Step App (FITFI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FITFI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001413 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Step App (FITFI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FITFI $0.001417 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Step App prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.001412$ 0.001412 $ 0.001412 Prisendring (24 t) +0.07% Markedsverdi $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Opplagsforsyning 4.09B 4.09B 4.09B Volum (24 timer) $ 14.19K$ 14.19K $ 14.19K Volum (24 timer) -- Den siste FITFI-prisen er $ 0.001412. Den har en 24-timers endring på +0.07%, med et 24-timers handelsvolum på $ 14.19K. Videre har FITFI en sirkulerende forsyning på 4.09B og total markedsverdi på $ 5.78M. Se FITFI livepris

Hvordan kjøpe Step App (FITFI) Prøver du å kjøpe FITFI? Du kan nå kjøpe FITFI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Step App og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper FITFI nå

Step App Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Step App direktepris, er gjeldende pris for Step App 0.001412USD. Den sirkulerende forsyningen av Step App(FITFI) er 0.00 FITFI , som gir den en markedsverdi på $5.78M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000004 $ 0.001426 $ 0.001397

7 dager -0.04% $ -0.000065 $ 0.001515 $ 0.001384

30 dager -0.02% $ -0.000041 $ 0.001754 $ 0.001346 24-timers ytelse De siste 24 timene har Step App vist en prisbevegelse på $0.000004 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Step App handlet på en topp på $0.001515 og en bunn på $0.001384 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til FITFI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Step App opplevd en -0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000041 av dens verdi. Dette indikerer at FITFI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Step App prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full FITFI prishistorikk

Hvordan fungerer Step App (FITFI) prisforutsigelsesmodul? Step App-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FITFI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Step App det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FITFI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Step App. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FITFI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FITFI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Step App.

Hvorfor er FITFI-prisforutsigelse viktig?

FITFI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

