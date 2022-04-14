Step App (FITFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Step App (FITFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Step App (FITFI) Informasjon Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Offisiell nettside: https://step.app/ Blokkutforsker: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Kjøp FITFI nå!

Step App (FITFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Step App (FITFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Total forsyning: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Sirkulerende forsyning: $ 4.09B $ 4.09B $ 4.09B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M All-time high: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 All-Time Low: $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 Nåværende pris: $ 0.001393 $ 0.001393 $ 0.001393 Lær mer om Step App (FITFI) pris

Step App (FITFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Step App (FITFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FITFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FITFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FITFIs tokenomics, kan du utforske FITFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FITFI Interessert i å legge til Step App (FITFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FITFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FITFI på MEXC nå!

Step App (FITFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FITFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FITFI nå!

FITFI prisforutsigelse Vil du vite hvor FITFI kan være på vei? Vår FITFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FITFI tokenets prisforutsigelse nå!

