FIRO (FIRO) Informasjon XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Offisiell nettside: https://firo.org/ Teknisk dokument: https://firo.org/about/tech/ Blokkutforsker: https://explorer.firo.org/ Kjøp FIRO nå!

FIRO (FIRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FIRO (FIRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M Total forsyning: $ 17.73M $ 17.73M $ 17.73M Sirkulerende forsyning: $ 17.73M $ 17.73M $ 17.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M All-time high: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 All-Time Low: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Nåværende pris: $ 0.6153 $ 0.6153 $ 0.6153 Lær mer om FIRO (FIRO) pris

FIRO (FIRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FIRO (FIRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIROs tokenomics, kan du utforske FIRO tokenets livepris!

