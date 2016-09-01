Dagens FIRO livepris er 0.6323 USD. Spor prisoppdateringer for FIRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FIRO livepris er 0.6323 USD. Spor prisoppdateringer for FIRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FIRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FIRO Pris(FIRO)

1 FIRO til USD livepris:

$0.6323
+1.03%1D
USD
FIRO (FIRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:30 (UTC+8)

FIRO (FIRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5807
24 timer lav
$ 0.6324
24 timer høy

$ 0.5807
$ 0.6324
$ 169.99099731445312
$ 0.2751010060310364
+1.05%

+1.03%

-8.61%

-8.61%

FIRO (FIRO) sanntidsprisen er $ 0.6323. I løpet av de siste 24 timene har FIRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5807 og et toppnivå på $ 0.6324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIRO er $ 169.99099731445312, mens den rekordlave prisen er $ 0.2751010060310364.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIRO endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, +1.03% over 24 timer og -8.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FIRO (FIRO) Markedsinformasjon

No.1176

$ 11.20M
$ 78.32K
$ 11.20M
17.72M
17,719,688.55784282
2016-09-01 00:00:00

XZC

Nåværende markedsverdi på FIRO er $ 11.20M, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.32K. Den sirkulerende forsyningen på FIRO er 17.72M, med en total tilgang på 17719688.55784282. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.20M.

FIRO (FIRO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FIRO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.006446+1.03%
30 dager$ +0.1202+23.47%
60 dager$ -0.0805-11.30%
90 dager$ -0.0774-10.91%
FIRO Prisendring i dag

I dag registrerte FIRO en endring på $ +0.006446 (+1.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FIRO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1202 (+23.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FIRO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FIRO en endring på $ -0.0805 (-11.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FIRO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0774-10.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FIRO (FIRO)?

Sjekk ut FIRO Prishistorikk-siden nå.

Hva er FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO Prisforutsigelse (USD)

FIRO (FIRO) tokenomics

Hvordan kjøpe FIRO (FIRO)

FIRO til lokale valutaer

1 FIRO(FIRO) til VND
16,638.9745
1 FIRO(FIRO) til AUD
A$0.954773
1 FIRO(FIRO) til GBP
0.467902
1 FIRO(FIRO) til EUR
0.537455
1 FIRO(FIRO) til USD
$0.6323
1 FIRO(FIRO) til MYR
RM2.65566
1 FIRO(FIRO) til TRY
26.164574
1 FIRO(FIRO) til JPY
¥92.9481
1 FIRO(FIRO) til ARS
ARS$932.591916
1 FIRO(FIRO) til RUB
52.790727
1 FIRO(FIRO) til INR
55.699307
1 FIRO(FIRO) til IDR
Rp10,538.329118
1 FIRO(FIRO) til KRW
883.095472
1 FIRO(FIRO) til PHP
36.079038
1 FIRO(FIRO) til EGP
￡E.30.457891
1 FIRO(FIRO) til BRL
R$3.363836
1 FIRO(FIRO) til CAD
C$0.866251
1 FIRO(FIRO) til BDT
76.976202
1 FIRO(FIRO) til NGN
945.136748
1 FIRO(FIRO) til COP
$2,469.921875
1 FIRO(FIRO) til ZAR
R.10.957759
1 FIRO(FIRO) til UAH
26.126636
1 FIRO(FIRO) til TZS
T.Sh.1,565.094252
1 FIRO(FIRO) til VES
Bs103.0649
1 FIRO(FIRO) til CLP
$603.8465
1 FIRO(FIRO) til PKR
Rs179.472032
1 FIRO(FIRO) til KZT
342.333543
1 FIRO(FIRO) til THB
฿20.10714
1 FIRO(FIRO) til TWD
NT$19.114429
1 FIRO(FIRO) til AED
د.إ2.320541
1 FIRO(FIRO) til CHF
Fr0.499517
1 FIRO(FIRO) til HKD
HK$4.912971
1 FIRO(FIRO) til AMD
֏241.98121
1 FIRO(FIRO) til MAD
.د.م5.703346
1 FIRO(FIRO) til MXN
$11.627997
1 FIRO(FIRO) til SAR
ريال2.371125
1 FIRO(FIRO) til ETB
Br90.779311
1 FIRO(FIRO) til KES
KSh81.680514
1 FIRO(FIRO) til JOD
د.أ0.4483007
1 FIRO(FIRO) til PLN
2.288926
1 FIRO(FIRO) til RON
лв2.725213
1 FIRO(FIRO) til SEK
kr5.949943
1 FIRO(FIRO) til BGN
лв1.049618
1 FIRO(FIRO) til HUF
Ft210.062706
1 FIRO(FIRO) til CZK
13.069641
1 FIRO(FIRO) til KWD
د.ك0.1928515
1 FIRO(FIRO) til ILS
2.105559
1 FIRO(FIRO) til BOB
Bs4.369193
1 FIRO(FIRO) til AZN
1.07491
1 FIRO(FIRO) til TJS
SM5.918328
1 FIRO(FIRO) til GEL
1.70721
1 FIRO(FIRO) til AOA
Kz576.385711
1 FIRO(FIRO) til BHD
.د.ب0.2383771
1 FIRO(FIRO) til BMD
$0.6323
1 FIRO(FIRO) til DKK
kr4.015105
1 FIRO(FIRO) til HNL
L16.572583
1 FIRO(FIRO) til MUR
28.668482
1 FIRO(FIRO) til NAD
$10.970405
1 FIRO(FIRO) til NOK
kr6.285062
1 FIRO(FIRO) til NZD
$1.07491
1 FIRO(FIRO) til PAB
B/.0.6323
1 FIRO(FIRO) til PGK
K2.643014
1 FIRO(FIRO) til QAR
ر.ق2.295249
1 FIRO(FIRO) til RSD
дин.63.052956
1 FIRO(FIRO) til UZS
soʻm7,806.167141
1 FIRO(FIRO) til ALL
L52.139458
1 FIRO(FIRO) til ANG
ƒ1.131817
1 FIRO(FIRO) til AWG
ƒ1.13814
1 FIRO(FIRO) til BBD
$1.2646
1 FIRO(FIRO) til BAM
KM1.049618
1 FIRO(FIRO) til BIF
Fr1,887.4155
1 FIRO(FIRO) til BND
$0.809344
1 FIRO(FIRO) til BSD
$0.6323
1 FIRO(FIRO) til JMD
$101.427243
1 FIRO(FIRO) til KHR
2,539.354738
1 FIRO(FIRO) til KMF
Fr264.3014
1 FIRO(FIRO) til LAK
13,745.651899
1 FIRO(FIRO) til LKR
Rs191.258104
1 FIRO(FIRO) til MDL
L10.43295
1 FIRO(FIRO) til MGA
Ar2,797.782071
1 FIRO(FIRO) til MOP
P5.064723
1 FIRO(FIRO) til MVR
9.67419
1 FIRO(FIRO) til MWK
MK1,097.742353
1 FIRO(FIRO) til MZN
MT40.40397
1 FIRO(FIRO) til NPR
Rs89.103716
1 FIRO(FIRO) til PYG
4,515.8866
1 FIRO(FIRO) til RWF
Fr916.2027
1 FIRO(FIRO) til SBD
$5.18486
1 FIRO(FIRO) til SCR
9.060859
1 FIRO(FIRO) til SRD
$24.084307
1 FIRO(FIRO) til SVC
$5.532625
1 FIRO(FIRO) til SZL
L10.970405
1 FIRO(FIRO) til TMT
m2.21305
1 FIRO(FIRO) til TND
د.ت1.839993
1 FIRO(FIRO) til TTD
$4.280671
1 FIRO(FIRO) til UGX
Sh2,218.1084
1 FIRO(FIRO) til XAF
Fr352.8234
1 FIRO(FIRO) til XCD
$1.70721
1 FIRO(FIRO) til XOF
Fr352.8234
1 FIRO(FIRO) til XPF
Fr63.8623
1 FIRO(FIRO) til BWP
P8.422236
1 FIRO(FIRO) til BZD
$1.270923
1 FIRO(FIRO) til CVE
$59.297094
1 FIRO(FIRO) til DJF
Fr111.9171
1 FIRO(FIRO) til DOP
$39.215246
1 FIRO(FIRO) til DZD
د.ج81.920788
1 FIRO(FIRO) til FJD
$1.422675
1 FIRO(FIRO) til GNF
Fr5,497.8485
1 FIRO(FIRO) til GTQ
Q4.843418
1 FIRO(FIRO) til GYD
$132.334067
1 FIRO(FIRO) til ISK
kr76.5083

FIRO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FIRO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FIRO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FIRO

Hvor mye er FIRO (FIRO) verdt i dag?
Live FIRO prisen i USD er 0.6323 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FIRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FIRO til USD er $ 0.6323. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FIRO?
Markedsverdien for FIRO er $ 11.20M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FIRO?
Den sirkulerende forsyningen av FIRO er 17.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFIRO ?
FIRO oppnådde en ATH-pris på 169.99099731445312 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FIRO?
FIRO så en ATL-pris på 0.2751010060310364 USD.
Hva er handelsvolumet til FIRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FIRO er $ 78.32K USD.
Vil FIRO gå høyere i år?
FIRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FIRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
FIRO (FIRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

