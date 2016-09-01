Hva er FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

Hva er gjeldende FIRO-til-USD-pris? $ 0.6323 . Hva er markedsverdien for FIRO? Markedsverdien for FIRO er $ 11.20M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FIRO? Den sirkulerende forsyningen av FIRO er 17.72M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFIRO ? FIRO oppnådde en ATH-pris på 169.99099731445312 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FIRO? FIRO så en ATL-pris på 0.2751010060310364 USD .

