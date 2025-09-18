Dagens Fractal Bitcoin livepris er 0.447 USD. Spor prisoppdateringer for FB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fractal Bitcoin livepris er 0.447 USD. Spor prisoppdateringer for FB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fractal Bitcoin Logo

Fractal Bitcoin Pris(FB)

$0.4473
+0.08%1D
Fractal Bitcoin (FB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:18:08 (UTC+8)

Fractal Bitcoin (FB) Prisinformasjon (USD)

$ 0.437
24 timer lav
24 timer høy

-1.39%

+0.08%

-2.77%

-2.77%

Fractal Bitcoin (FB) sanntidsprisen er $ 0.447. I løpet av de siste 24 timene har FB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.437 og et toppnivå på $ 0.4903, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FB er $ 39.250767727233885, mens den rekordlave prisen er $ 0.371158255953185.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FB endret seg med -1.39% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og -2.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fractal Bitcoin (FB) Markedsinformasjon

No.691

$ 37.89M
$ 37.89M$ 37.89M

$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K

$ 93.87M
$ 93.87M$ 93.87M

84.77M
84.77M 84.77M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

132,018,100
132,018,100 132,018,100

40.36%

FRACTAL

Nåværende markedsverdi på Fractal Bitcoin er $ 37.89M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.12K. Den sirkulerende forsyningen på FB er 84.77M, med en total tilgang på 132018100. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.87M.

Fractal Bitcoin (FB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Fractal Bitcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000358+0.08%
30 dager$ +0.034+8.23%
60 dager$ -0.0114-2.49%
90 dager$ -0.0282-5.94%
Fractal Bitcoin Prisendring i dag

I dag registrerte FB en endring på $ +0.000358 (+0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Fractal Bitcoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.034 (+8.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Fractal Bitcoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FB en endring på $ -0.0114 (-2.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Fractal Bitcoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0282-5.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Fractal Bitcoin (FB)?

Sjekk ut Fractal Bitcoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fractal Bitcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Fractal Bitcoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fractal Bitcoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fractal Bitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fractal Bitcoin (FB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fractal Bitcoin (FB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fractal Bitcoin.

Sjekk Fractal Bitcoinprisprognosen nå!

Fractal Bitcoin (FB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fractal Bitcoin (FB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fractal Bitcoin (FB)

Leter du etter hvordan du kjøperFractal Bitcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fractal Bitcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FB til lokale valutaer

Fractal Bitcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fractal Bitcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Fractal Bitcoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Fractal Bitcoin

Hvor mye er Fractal Bitcoin (FB) verdt i dag?
Live FB prisen i USD er 0.447 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FB til USD er $ 0.447. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fractal Bitcoin?
Markedsverdien for FB er $ 37.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FB?
Den sirkulerende forsyningen av FB er 84.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFB ?
FB oppnådde en ATH-pris på 39.250767727233885 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FB?
FB så en ATL-pris på 0.371158255953185 USD.
Hva er handelsvolumet til FB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FB er $ 57.12K USD.
Vil FB gå høyere i år?
FB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:18:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

