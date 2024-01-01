Fractal Bitcoin (FB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fractal Bitcoin (FB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fractal Bitcoin (FB) Informasjon Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Offisiell nettside: https://fractalbitcoin.io Teknisk dokument: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Blokkutforsker: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Kjøp FB nå!

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fractal Bitcoin (FB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.20M Total forsyning: $ 132.16M Sirkulerende forsyning: $ 84.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.41M All-time high: $ 29.01 All-Time Low: $ 0.371158255953185 Nåværende pris: $ 0.4734 Lær mer om Fractal Bitcoin (FB) pris

Fractal Bitcoin (FB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fractal Bitcoin (FB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FBs tokenomics, kan du utforske FB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FB Interessert i å legge til Fractal Bitcoin (FB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FB på MEXC nå!

Fractal Bitcoin (FB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FB nå!

FB prisforutsigelse Vil du vite hvor FB kan være på vei? Vår FB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FB tokenets prisforutsigelse nå!

