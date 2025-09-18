Dagens Ergosum livepris er 0.05644 USD. Spor prisoppdateringer for FAVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FAVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ergosum livepris er 0.05644 USD. Spor prisoppdateringer for FAVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FAVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FAVE

FAVE Prisinformasjon

FAVE teknisk dokument

FAVE Offisiell nettside

FAVE tokenomics

FAVE Prisprognose

FAVE-historikk

FAVE Kjøpeguide

FAVE-til-fiat-valutakonverter

FAVE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ergosum Logo

Ergosum Pris(FAVE)

1 FAVE til USD livepris:

$0.05644
$0.05644$0.05644
-2.68%1D
USD
Ergosum (FAVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:05:49 (UTC+8)

Ergosum (FAVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.055
$ 0.055$ 0.055
24 timer lav
$ 0.058
$ 0.058$ 0.058
24 timer høy

$ 0.055
$ 0.055$ 0.055

$ 0.058
$ 0.058$ 0.058

--
----

--
----

+0.91%

-2.68%

+0.76%

+0.76%

Ergosum (FAVE) sanntidsprisen er $ 0.05644. I løpet av de siste 24 timene har FAVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.055 og et toppnivå på $ 0.058, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FAVE er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FAVE endret seg med +0.91% i løpet av den siste timen, -2.68% over 24 timer og +0.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ergosum (FAVE) Markedsinformasjon

--
----

$ 105.30K
$ 105.30K$ 105.30K

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

--
----

120,000,000
120,000,000 120,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Ergosum er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 105.30K. Den sirkulerende forsyningen på FAVE er --, med en total tilgang på 120000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.77M.

Ergosum (FAVE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ergosum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0015542-2.68%
30 dager$ -0.00036-0.64%
60 dager$ -0.00156-2.69%
90 dager$ +0.00089+1.60%
Ergosum Prisendring i dag

I dag registrerte FAVE en endring på $ -0.0015542 (-2.68%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ergosum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00036 (-0.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ergosum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FAVE en endring på $ -0.00156 (-2.69%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ergosum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00089+1.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ergosum (FAVE)?

Sjekk ut Ergosum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ergosum (FAVE)

Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet.

Ergosum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ergosum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FAVE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ergosum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ergosum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ergosum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ergosum (FAVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ergosum (FAVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ergosum.

Sjekk Ergosumprisprognosen nå!

Ergosum (FAVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ergosum (FAVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FAVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ergosum (FAVE)

Leter du etter hvordan du kjøperErgosum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ergosum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FAVE til lokale valutaer

1 Ergosum(FAVE) til VND
1,485.2186
1 Ergosum(FAVE) til AUD
A$0.0852244
1 Ergosum(FAVE) til GBP
0.0417656
1 Ergosum(FAVE) til EUR
0.047974
1 Ergosum(FAVE) til USD
$0.05644
1 Ergosum(FAVE) til MYR
RM0.237048
1 Ergosum(FAVE) til TRY
2.333794
1 Ergosum(FAVE) til JPY
¥8.29668
1 Ergosum(FAVE) til ARS
ARS$83.2444848
1 Ergosum(FAVE) til RUB
4.695808
1 Ergosum(FAVE) til INR
4.9717996
1 Ergosum(FAVE) til IDR
Rp940.6662904
1 Ergosum(FAVE) til KRW
78.8263616
1 Ergosum(FAVE) til PHP
3.2204664
1 Ergosum(FAVE) til EGP
￡E.2.7181504
1 Ergosum(FAVE) til BRL
R$0.3002608
1 Ergosum(FAVE) til CAD
C$0.0773228
1 Ergosum(FAVE) til BDT
6.8710056
1 Ergosum(FAVE) til NGN
84.3642544
1 Ergosum(FAVE) til COP
$219.610862
1 Ergosum(FAVE) til ZAR
R.0.979234
1 Ergosum(FAVE) til UAH
2.3321008
1 Ergosum(FAVE) til TZS
T.Sh.139.7025456
1 Ergosum(FAVE) til VES
Bs9.19972
1 Ergosum(FAVE) til CLP
$53.9002
1 Ergosum(FAVE) til PKR
Rs16.0199296
1 Ergosum(FAVE) til KZT
30.5571804
1 Ergosum(FAVE) til THB
฿1.7970496
1 Ergosum(FAVE) til TWD
NT$1.7056168
1 Ergosum(FAVE) til AED
د.إ0.2071348
1 Ergosum(FAVE) til CHF
Fr0.0445876
1 Ergosum(FAVE) til HKD
HK$0.4385388
1 Ergosum(FAVE) til AMD
֏21.599588
1 Ergosum(FAVE) til MAD
.د.م0.5090888
1 Ergosum(FAVE) til MXN
$1.035674
1 Ergosum(FAVE) til SAR
ريال0.21165
1 Ergosum(FAVE) til ETB
Br8.1030908
1 Ergosum(FAVE) til KES
KSh7.2909192
1 Ergosum(FAVE) til JOD
د.أ0.04001596
1 Ergosum(FAVE) til PLN
0.2043128
1 Ergosum(FAVE) til RON
лв0.2432564
1 Ergosum(FAVE) til SEK
kr0.530536
1 Ergosum(FAVE) til BGN
лв0.0936904
1 Ergosum(FAVE) til HUF
Ft18.7567052
1 Ergosum(FAVE) til CZK
1.1660504
1 Ergosum(FAVE) til KWD
د.ك0.0172142
1 Ergosum(FAVE) til ILS
0.1879452
1 Ergosum(FAVE) til BOB
Bs0.3900004
1 Ergosum(FAVE) til AZN
0.095948
1 Ergosum(FAVE) til TJS
SM0.5282784
1 Ergosum(FAVE) til GEL
0.152388
1 Ergosum(FAVE) til AOA
Kz51.4490108
1 Ergosum(FAVE) til BHD
.د.ب0.02127788
1 Ergosum(FAVE) til BMD
$0.05644
1 Ergosum(FAVE) til DKK
kr0.3578296
1 Ergosum(FAVE) til HNL
L1.4792924
1 Ergosum(FAVE) til MUR
2.5589896
1 Ergosum(FAVE) til NAD
$0.979234
1 Ergosum(FAVE) til NOK
kr0.5604492
1 Ergosum(FAVE) til NZD
$0.095948
1 Ergosum(FAVE) til PAB
B/.0.05644
1 Ergosum(FAVE) til PGK
K0.2359192
1 Ergosum(FAVE) til QAR
ر.ق0.2048772
1 Ergosum(FAVE) til RSD
дин.5.6248104
1 Ergosum(FAVE) til UZS
soʻm696.7896148
1 Ergosum(FAVE) til ALL
L4.6540424
1 Ergosum(FAVE) til ANG
ƒ0.1010276
1 Ergosum(FAVE) til AWG
ƒ0.101592
1 Ergosum(FAVE) til BBD
$0.11288
1 Ergosum(FAVE) til BAM
KM0.0936904
1 Ergosum(FAVE) til BIF
Fr168.4734
1 Ergosum(FAVE) til BND
$0.0722432
1 Ergosum(FAVE) til BSD
$0.05644
1 Ergosum(FAVE) til JMD
$9.0535404
1 Ergosum(FAVE) til KHR
226.6664264
1 Ergosum(FAVE) til KMF
Fr23.59192
1 Ergosum(FAVE) til LAK
1,226.9564972
1 Ergosum(FAVE) til LKR
Rs17.0719712
1 Ergosum(FAVE) til MDL
L0.93126
1 Ergosum(FAVE) til MGA
Ar249.7340188
1 Ergosum(FAVE) til MOP
P0.4520844
1 Ergosum(FAVE) til MVR
0.863532
1 Ergosum(FAVE) til MWK
MK97.9860484
1 Ergosum(FAVE) til MZN
MT3.606516
1 Ergosum(FAVE) til NPR
Rs7.9535248
1 Ergosum(FAVE) til PYG
403.09448
1 Ergosum(FAVE) til RWF
Fr81.78156
1 Ergosum(FAVE) til SBD
$0.462808
1 Ergosum(FAVE) til SCR
0.8590168
1 Ergosum(FAVE) til SRD
$2.1497996
1 Ergosum(FAVE) til SVC
$0.49385
1 Ergosum(FAVE) til SZL
L0.979234
1 Ergosum(FAVE) til TMT
m0.19754
1 Ergosum(FAVE) til TND
د.ت0.1642404
1 Ergosum(FAVE) til TTD
$0.3820988
1 Ergosum(FAVE) til UGX
Sh197.99152
1 Ergosum(FAVE) til XAF
Fr31.49352
1 Ergosum(FAVE) til XCD
$0.152388
1 Ergosum(FAVE) til XOF
Fr31.49352
1 Ergosum(FAVE) til XPF
Fr5.70044
1 Ergosum(FAVE) til BWP
P0.7517808
1 Ergosum(FAVE) til BZD
$0.1134444
1 Ergosum(FAVE) til CVE
$5.2929432
1 Ergosum(FAVE) til DJF
Fr10.04632
1 Ergosum(FAVE) til DOP
$3.5004088
1 Ergosum(FAVE) til DZD
د.ج7.3106732
1 Ergosum(FAVE) til FJD
$0.12699
1 Ergosum(FAVE) til GNF
Fr490.7458
1 Ergosum(FAVE) til GTQ
Q0.4323304
1 Ergosum(FAVE) til GYD
$11.8123276
1 Ergosum(FAVE) til ISK
kr6.82924

Ergosum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ergosum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ergosum nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ergosum

Hvor mye er Ergosum (FAVE) verdt i dag?
Live FAVE prisen i USD er 0.05644 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FAVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FAVE til USD er $ 0.05644. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ergosum?
Markedsverdien for FAVE er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FAVE?
Den sirkulerende forsyningen av FAVE er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFAVE ?
FAVE oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FAVE?
FAVE så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til FAVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FAVE er $ 105.30K USD.
Vil FAVE gå høyere i år?
FAVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FAVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:05:49 (UTC+8)

Ergosum (FAVE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FAVE-til-USD-kalkulator

Beløp

FAVE
FAVE
USD
USD

1 FAVE = 0.05644 USD

Handle FAVE

FAVEUSDT
$0.05644
$0.05644$0.05644
-2.67%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker