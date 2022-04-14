Ergosum (FAVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ergosum (FAVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ergosum (FAVE) Informasjon Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Offisiell nettside: https://ergosum-game.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper-en.ergosum-game.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6 Kjøp FAVE nå!

Ergosum (FAVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ergosum (FAVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M All-time high: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.05517 $ 0.05517 $ 0.05517 Lær mer om Ergosum (FAVE) pris

Ergosum (FAVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ergosum (FAVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAVEs tokenomics, kan du utforske FAVE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FAVE Interessert i å legge til Ergosum (FAVE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FAVE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FAVE på MEXC nå!

Ergosum (FAVE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FAVE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FAVE nå!

FAVE prisforutsigelse Vil du vite hvor FAVE kan være på vei? Vår FAVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FAVE tokenets prisforutsigelse nå!

