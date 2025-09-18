Dagens Fartboy livepris er 0.04558 USD. Spor prisoppdateringer for FARTBOY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARTBOY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fartboy livepris er 0.04558 USD. Spor prisoppdateringer for FARTBOY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FARTBOY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fartboy Logo

Fartboy Pris(FARTBOY)

1 FARTBOY til USD livepris:

$0.04558
$0.04558$0.04558
-2.50%1D
USD
Fartboy (FARTBOY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:55 (UTC+8)

Fartboy (FARTBOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04352
$ 0.04352$ 0.04352
24 timer lav
$ 0.05452
$ 0.05452$ 0.05452
24 timer høy

$ 0.04352
$ 0.04352$ 0.04352

$ 0.05452
$ 0.05452$ 0.05452

$ 0.19575399747960148
$ 0.19575399747960148$ 0.19575399747960148

$ 0.000007757130385205
$ 0.000007757130385205$ 0.000007757130385205

-4.47%

-2.50%

+22.19%

+22.19%

Fartboy (FARTBOY) sanntidsprisen er $ 0.04558. I løpet av de siste 24 timene har FARTBOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04352 og et toppnivå på $ 0.05452, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FARTBOY er $ 0.19575399747960148, mens den rekordlave prisen er $ 0.000007757130385205.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FARTBOY endret seg med -4.47% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og +22.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fartboy (FARTBOY) Markedsinformasjon

No.616

$ 45.55M
$ 45.55M$ 45.55M

$ 216.87K
$ 216.87K$ 216.87K

$ 45.55M
$ 45.55M$ 45.55M

999.44M
999.44M 999.44M

999,440,457
999,440,457 999,440,457

999,440,457
999,440,457 999,440,457

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Fartboy er $ 45.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 216.87K. Den sirkulerende forsyningen på FARTBOY er 999.44M, med en total tilgang på 999440457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.55M.

Fartboy (FARTBOY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Fartboy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011687-2.50%
30 dager$ +0.02569+129.16%
60 dager$ +0.01736+61.51%
90 dager$ +0.02553+127.33%
Fartboy Prisendring i dag

I dag registrerte FARTBOY en endring på $ -0.0011687 (-2.50%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Fartboy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02569 (+129.16%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Fartboy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FARTBOY en endring på $ +0.01736 (+61.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Fartboy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02553+127.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Fartboy (FARTBOY)?

Sjekk ut Fartboy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Fartboy (FARTBOY)

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Fartboy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fartboy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FARTBOY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Fartboy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fartboy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fartboy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fartboy (FARTBOY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fartboy (FARTBOY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fartboy.

Sjekk Fartboyprisprognosen nå!

Fartboy (FARTBOY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fartboy (FARTBOY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FARTBOY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fartboy (FARTBOY)

Leter du etter hvordan du kjøperFartboy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fartboy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FARTBOY til lokale valutaer

Fartboy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fartboy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Fartboy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Fartboy

Hvor mye er Fartboy (FARTBOY) verdt i dag?
Live FARTBOY prisen i USD er 0.04558 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FARTBOY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FARTBOY til USD er $ 0.04558. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fartboy?
Markedsverdien for FARTBOY er $ 45.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FARTBOY?
Den sirkulerende forsyningen av FARTBOY er 999.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFARTBOY ?
FARTBOY oppnådde en ATH-pris på 0.19575399747960148 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FARTBOY?
FARTBOY så en ATL-pris på 0.000007757130385205 USD.
Hva er handelsvolumet til FARTBOY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FARTBOY er $ 216.87K USD.
Vil FARTBOY gå høyere i år?
FARTBOY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FARTBOY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:31:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

