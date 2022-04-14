Fartboy (FARTBOY) tokenomics
Fartboy (FARTBOY) Informasjon
Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.
Fartboy (FARTBOY) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fartboy (FARTBOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Fartboy (FARTBOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Fartboy (FARTBOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet FARTBOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange FARTBOY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår FARTBOYs tokenomics, kan du utforske FARTBOY tokenets livepris!
Fartboy (FARTBOY) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til FARTBOY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
FARTBOY prisforutsigelse
Vil du vite hvor FARTBOY kan være på vei? Vår FARTBOY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
