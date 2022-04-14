Fartboy (FARTBOY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fartboy (FARTBOY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fartboy (FARTBOY) Informasjon Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Offisiell nettside: https://www.fartboysol.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Kjøp FARTBOY nå!

Fartboy (FARTBOY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fartboy (FARTBOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.02M $ 42.02M $ 42.02M Total forsyning: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Sirkulerende forsyning: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.02M $ 42.02M $ 42.02M All-time high: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 All-Time Low: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Nåværende pris: $ 0.04204 $ 0.04204 $ 0.04204 Lær mer om Fartboy (FARTBOY) pris

Fartboy (FARTBOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fartboy (FARTBOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FARTBOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FARTBOY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FARTBOYs tokenomics, kan du utforske FARTBOY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FARTBOY Interessert i å legge til Fartboy (FARTBOY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FARTBOY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FARTBOY på MEXC nå!

Fartboy (FARTBOY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FARTBOY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FARTBOY nå!

FARTBOY prisforutsigelse Vil du vite hvor FARTBOY kan være på vei? Vår FARTBOY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FARTBOY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!