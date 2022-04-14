Farcana (FAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Farcana (FAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Farcana (FAR) Informasjon $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Offisiell nettside: https://www.farcana.com Teknisk dokument: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Kjøp FAR nå!

Farcana (FAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Farcana (FAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M All-time high: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 All-Time Low: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Nåværende pris: $ 0.00031 $ 0.00031 $ 0.00031 Lær mer om Farcana (FAR) pris

Farcana (FAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Farcana (FAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FARs tokenomics, kan du utforske FAR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FAR Interessert i å legge til Farcana (FAR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FAR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FAR på MEXC nå!

Farcana (FAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FAR nå!

FAR prisforutsigelse Vil du vite hvor FAR kan være på vei? Vår FAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FAR tokenets prisforutsigelse nå!

