Dagens EVR livepris er 0.24651 USD. Spor prisoppdateringer for EVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

EVR Pris(EVR)

$0.24651
-0.32%1D
EVR (EVR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:48:32 (UTC+8)

EVR (EVR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.26%

-0.32%

+1.44%

+1.44%

EVR (EVR) sanntidsprisen er $ 0.24651. I løpet av de siste 24 timene har EVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.244 og et toppnivå på $ 0.252, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVR er $ 0.6500941143257551, mens den rekordlave prisen er $ 0.0344550846845965.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVR endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og +1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EVR (EVR) Markedsinformasjon

No.5375

0.00%

XAHAU

Nåværende markedsverdi på EVR er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.78K. Den sirkulerende forsyningen på EVR er 0.00, med en total tilgang på 72253440. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.81M.

EVR (EVR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EVR for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007914-0.32%
30 dager$ +0.05085+25.98%
60 dager$ +0.00281+1.15%
90 dager$ +0.06791+38.02%
EVR Prisendring i dag

I dag registrerte EVR en endring på $ -0.0007914 (-0.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EVR 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.05085 (+25.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EVR 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EVR en endring på $ +0.00281 (+1.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EVR 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06791+38.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EVR (EVR)?

Sjekk ut EVR Prishistorikk-siden nå.

Hva er EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

EVR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EVR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EVR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EVR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EVR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EVR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EVR (EVR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EVR (EVR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EVR.

Sjekk EVRprisprognosen nå!

EVR (EVR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EVR (EVR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EVR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EVR (EVR)

Leter du etter hvordan du kjøperEVR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EVR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EVR til lokale valutaer

EVR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EVR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EVR nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EVR

Hvor mye er EVR (EVR) verdt i dag?
Live EVR prisen i USD er 0.24651 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EVR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EVR til USD er $ 0.24651. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EVR?
Markedsverdien for EVR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EVR?
Den sirkulerende forsyningen av EVR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEVR ?
EVR oppnådde en ATH-pris på 0.6500941143257551 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EVR?
EVR så en ATL-pris på 0.0344550846845965 USD.
Hva er handelsvolumet til EVR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EVR er $ 6.78K USD.
Vil EVR gå høyere i år?
EVR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EVR prisprognosen for en mer grundig analyse.
EVR (EVR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

