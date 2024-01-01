EVR (EVR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EVR (EVR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EVR (EVR) Informasjon A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. Offisiell nettside: https://evernode.org Teknisk dokument: https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf Blokkutforsker: https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8 Kjøp EVR nå!

EVR (EVR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EVR (EVR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 72.25M $ 72.25M $ 72.25M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.24M $ 19.24M $ 19.24M All-time high: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 All-Time Low: $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 $ 0.0344550846845965 Nåværende pris: $ 0.26623 $ 0.26623 $ 0.26623 Lær mer om EVR (EVR) pris

EVR (EVR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EVR (EVR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVRs tokenomics, kan du utforske EVR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EVR Interessert i å legge til EVR (EVR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EVR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EVR på MEXC nå!

EVR (EVR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EVR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EVR nå!

EVR prisforutsigelse Vil du vite hvor EVR kan være på vei? Vår EVR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EVR tokenets prisforutsigelse nå!

