EVAA Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan EVAA Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.04 i 2025. EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan EVAA Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.092 i 2026. EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVAA for 2027 $ 1.1466 med en 10.25% vekstrate. EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVAA for 2028 $ 1.2039 med en 15.76% vekstrate. EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVAA for 2029 $ 1.2641 med en 21.55% vekstrate. EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EVAA for 2030 $ 1.3273 med en 27.63% vekstrate. EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på EVAA Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1620. EVAA Protocol (EVAA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på EVAA Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.5218. År Pris Vekst 2025 $ 1.04 0.00%

2026 $ 1.092 5.00%

2027 $ 1.1466 10.25%

2028 $ 1.2039 15.76%

2029 $ 1.2641 21.55%

2030 $ 1.3273 27.63%

2031 $ 1.3936 34.01%

2032 $ 1.4633 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.5365 47.75%

2034 $ 1.6133 55.13%

2035 $ 1.6940 62.89%

2036 $ 1.7787 71.03%

2037 $ 1.8676 79.59%

2038 $ 1.9610 88.56%

2039 $ 2.0591 97.99%

2040 $ 2.1620 107.89% Vis mer Kortsiktig EVAA Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.04 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.0401 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.0409 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.0442 0.41% EVAA Protocol (EVAA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for EVAA November 24, 2025(I dag) er $1.04 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. EVAA Protocol (EVAA) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for EVAA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0401 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. EVAA Protocol (EVAA) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for EVAA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0409 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. EVAA Protocol (EVAA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for EVAA $1.0442 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende EVAA Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Prisendring (24 t) -3.61% Markedsverdi $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Opplagsforsyning 6.62M 6.62M 6.62M Volum (24 timer) $ 418.07K$ 418.07K $ 418.07K Volum (24 timer) -- Den siste EVAA-prisen er $ 1.04. Den har en 24-timers endring på -3.61%, med et 24-timers handelsvolum på $ 418.07K. Videre har EVAA en sirkulerende forsyning på 6.62M og total markedsverdi på $ 6.88M. Se EVAA livepris

Hvordan kjøpe EVAA Protocol (EVAA) Prøver du å kjøpe EVAA? Du kan nå kjøpe EVAA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper EVAA Protocol og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper EVAA nå

EVAA Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for EVAA Protocol direktepris, er gjeldende pris for EVAA Protocol 1.04USD. Den sirkulerende forsyningen av EVAA Protocol(EVAA) er 0.00 EVAA , som gir den en markedsverdi på $6.88M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.004000 $ 1.167 $ 1.033

7 dager -0.28% $ -0.405999 $ 1.448 $ 0.944

30 dager -0.89% $ -8.894 $ 13.706 $ 0.944 24-timers ytelse De siste 24 timene har EVAA Protocol vist en prisbevegelse på $0.004000 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har EVAA Protocol handlet på en topp på $1.448 og en bunn på $0.944 . Det så en prisendring på -0.28% . Denne nylige trenden viser potensialet til EVAA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har EVAA Protocol opplevd en -0.89% endring, som gjenspeiler omtrent $-8.894 av dens verdi. Dette indikerer at EVAA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette EVAA Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full EVAA prishistorikk

Hvordan fungerer EVAA Protocol (EVAA) prisforutsigelsesmodul? EVAA Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for EVAA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for EVAA Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for EVAA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til EVAA Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til EVAA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til EVAA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til EVAA Protocol.

Hvorfor er EVAA-prisforutsigelse viktig?

EVAA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i EVAA nå? I følge dine forutsigelser vil EVAA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for EVAA neste måned? I følge EVAA Protocol (EVAA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte EVAA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 EVAA koste i 2026? Prisen på 1 EVAA Protocol (EVAA) i dag er $1.04 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil EVAA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på EVAA i 2027? EVAA Protocol (EVAA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 EVAA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for EVAA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil EVAA Protocol (EVAA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for EVAA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil EVAA Protocol (EVAA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 EVAA koste i 2030? Prisen på 1 EVAA Protocol (EVAA) i dag er $1.04 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil EVAA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for EVAA i 2040? EVAA Protocol (EVAA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 EVAA innen 2040.