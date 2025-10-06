Eclipse pris i dag

Sanntids Eclipse (ES) pris i dag er $ 0.09448, med en 3.88% endring de siste 24 timene. Nåværende ES til USD konverteringssats er $ 0.09448 per ES.

Eclipse rangerer for tiden som #932 etter markedsverdi på $ 12.53M, med en sirkulerende forsyning på 132.65M ES. I løpet av de siste 24 timene ES har den blitt handlet mellom $ 0.08869(laveste) og $ 0.09842 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.7106542736874376, mens tidenes laveste notering var $ 0.07407824397399612.

Kortsiktig har ES beveget seg -1.24% i løpet av den siste timen og -3.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 230.23K.

Eclipse (ES) Markedsinformasjon

Rangering No.932 Markedsverdi $ 12.53M Volum (24 timer) $ 230.23K Fullt utvannet markedsverdi $ 94.48M Opplagsforsyning 132.65M Maksimal forsyning 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 Opplagsforsyning 13.26% Offentlig blokkjede ECLIPSE

