Basert på forutsigelsen din, kan Eclipse potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.09176 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Eclipse potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.096348 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ES for 2027 $ 0.101165 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ES for 2028 $ 0.106223 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ES for 2029 $ 0.111534 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ES for 2030 $ 0.117111 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Eclipse potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.190762.

I 2050 kan prisen på Eclipse potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.310731.