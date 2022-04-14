Epic Chain (EPIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Epic Chain (EPIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Epic Chain (EPIC) Informasjon Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets. Offisiell nettside: https://epicchain.io/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Kjøp EPIC nå!

Epic Chain (EPIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Epic Chain (EPIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.71M $ 59.71M $ 59.71M Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.71M $ 59.71M $ 59.71M All-time high: $ 3.2249 $ 3.2249 $ 3.2249 All-Time Low: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 Nåværende pris: $ 1.9904 $ 1.9904 $ 1.9904 Lær mer om Epic Chain (EPIC) pris

Epic Chain (EPIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Epic Chain (EPIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EPIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EPIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EPICs tokenomics, kan du utforske EPIC tokenets livepris!

