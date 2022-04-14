SaharaAI (SAHARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SaharaAI (SAHARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SaharaAI (SAHARA) Informasjon Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications. Offisiell nettside: https://saharaai.com/ Teknisk dokument: https://saharaai.com/learn/litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xFDFfB411C4A70AA7C95D5C981a6Fb4Da867e1111 Kjøp SAHARA nå!

SaharaAI (SAHARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SaharaAI (SAHARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 836.90M $ 836.90M $ 836.90M All-time high: $ 0.1674 $ 0.1674 $ 0.1674 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.08369 $ 0.08369 $ 0.08369 Lær mer om SaharaAI (SAHARA) pris

SaharaAI (SAHARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SaharaAI (SAHARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAHARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAHARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAHARAs tokenomics, kan du utforske SAHARA tokenets livepris!

SaharaAI (SAHARA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SAHARA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SAHARA nå!

SAHARA prisforutsigelse Vil du vite hvor SAHARA kan være på vei? Vår SAHARA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAHARA tokenets prisforutsigelse nå!

