Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.
EMR (EMR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak EMR (EMR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet EMR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange EMR tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår EMRs tokenomics, kan du utforske EMR tokenets livepris!
