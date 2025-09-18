Hva er EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

EMR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EMR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EMR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om EMR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EMR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EMR (EMR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EMR (EMR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EMR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EMR (EMR)

Leter du etter hvordan du kjøperEMR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EMR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EMR til lokale valutaer

EMR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EMR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om EMR Hvor mye er EMR (EMR) verdt i dag? Live EMR prisen i USD er 0.004311 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EMR-til-USD-pris? $ 0.004311 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EMR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for EMR? Markedsverdien for EMR er $ 3.61M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EMR? Den sirkulerende forsyningen av EMR er 837.33M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEMR ? EMR oppnådde en ATH-pris på 0.04462699575681713 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EMR? EMR så en ATL-pris på 0.000758057086080487 USD . Hva er handelsvolumet til EMR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EMR er $ 116.72K USD . Vil EMR gå høyere i år? EMR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EMR prisprognosen for en mer grundig analyse.

EMR (EMR) Viktige bransjeoppdateringer

