$0.001877
-0.15%1D
Paysenger (EGO) Live prisdiagram
Paysenger (EGO) Prisinformasjon (USD)

$ 0.001774
24 timer lav
$ 0.001951
24 timer høy

$ 0.001774
$ 0.001951
$ 0.1315824884726725
$ 0.001675636526418925
+0.53%

-0.15%

+7.37%

+7.37%

Paysenger (EGO) sanntidsprisen er $ 0.001879. I løpet av de siste 24 timene har EGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001774 og et toppnivå på $ 0.001951, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGO er $ 0.1315824884726725, mens den rekordlave prisen er $ 0.001675636526418925.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGO endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og +7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paysenger (EGO) Markedsinformasjon

No.2679

$ 377.00K
$ 74.68K
$ 606.92K
200.64M
323,000,000
323,000,000
62.11%

BSC

Nåværende markedsverdi på Paysenger er $ 377.00K, med et 24-timers handelsvolum på $ 74.68K. Den sirkulerende forsyningen på EGO er 200.64M, med en total tilgang på 323000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 606.92K.

Paysenger (EGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Paysenger for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000282-0.15%
30 dager$ -0.000199-9.58%
60 dager$ -0.001681-47.22%
90 dager$ -0.003123-62.44%
Paysenger Prisendring i dag

I dag registrerte EGO en endring på $ -0.00000282 (-0.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Paysenger 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000199 (-9.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Paysenger 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EGO en endring på $ -0.001681 (-47.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Paysenger 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.003123-62.44% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Paysenger (EGO)?

Sjekk ut Paysenger Prishistorikk-siden nå.

Hva er Paysenger (EGO)

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Paysenger er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Paysenger investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Paysenger på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Paysenger kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Paysenger Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Paysenger (EGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Paysenger (EGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Paysenger.

Sjekk Paysengerprisprognosen nå!

Paysenger (EGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Paysenger (EGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Paysenger (EGO)

Leter du etter hvordan du kjøperPaysenger? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Paysenger på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EGO til lokale valutaer

Paysenger Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Paysenger, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Paysenger nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Paysenger

Hvor mye er Paysenger (EGO) verdt i dag?
Live EGO prisen i USD er 0.001879 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EGO til USD er $ 0.001879. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Paysenger?
Markedsverdien for EGO er $ 377.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EGO?
Den sirkulerende forsyningen av EGO er 200.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEGO ?
EGO oppnådde en ATH-pris på 0.1315824884726725 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EGO?
EGO så en ATL-pris på 0.001675636526418925 USD.
Hva er handelsvolumet til EGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EGO er $ 74.68K USD.
Vil EGO gå høyere i år?
EGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

