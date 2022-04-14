Paysenger (EGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Paysenger (EGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Paysenger (EGO) Informasjon Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement. Offisiell nettside: https://egoco.in/en/ Teknisk dokument: https://docs.paysenger.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x44a21B3577924DCD2e9C81A3347D204C36a55466 Kjøp EGO nå!

Paysenger (EGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Paysenger (EGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 419.34K $ 419.34K $ 419.34K Total forsyning: $ 323.00M $ 323.00M $ 323.00M Sirkulerende forsyning: $ 200.64M $ 200.64M $ 200.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 675.07K $ 675.07K $ 675.07K All-time high: $ 0.1324 $ 0.1324 $ 0.1324 All-Time Low: $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 $ 0.001675636526418925 Nåværende pris: $ 0.00209 $ 0.00209 $ 0.00209 Lær mer om Paysenger (EGO) pris

Paysenger (EGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Paysenger (EGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EGOs tokenomics, kan du utforske EGO tokenets livepris!

Paysenger (EGO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EGO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EGO nå!

