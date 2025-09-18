Dagens NONE livepris er 0.5677 USD. Spor prisoppdateringer for EGC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NONE livepris er 0.5677 USD. Spor prisoppdateringer for EGC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EGC

EGC Prisinformasjon

EGC Offisiell nettside

EGC tokenomics

EGC Prisprognose

EGC-historikk

EGC Kjøpeguide

EGC-til-fiat-valutakonverter

EGC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

NONE Logo

NONE Pris(EGC)

1 EGC til USD livepris:

$0.5677
$0.5677$0.5677
-18.77%1D
USD
NONE (EGC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:46:58 (UTC+8)

NONE (EGC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5574
$ 0.5574$ 0.5574
24 timer lav
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
24 timer høy

$ 0.5574
$ 0.5574$ 0.5574

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

--
----

--
----

-13.61%

-18.77%

-41.66%

-41.66%

NONE (EGC) sanntidsprisen er $ 0.5677. I løpet av de siste 24 timene har EGC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5574 og et toppnivå på $ 1.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGC er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGC endret seg med -13.61% i løpet av den siste timen, -18.77% over 24 timer og -41.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NONE (EGC) Markedsinformasjon

--
----

$ 62.16K
$ 62.16K$ 62.16K

$ 42.28K
$ 42.28K$ 42.28K

--
----

74,467.35244
74,467.35244 74,467.35244

NONE

Nåværende markedsverdi på NONE er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.16K. Den sirkulerende forsyningen på EGC er --, med en total tilgang på 74467.35244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.28K.

NONE (EGC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NONE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.13118-18.77%
30 dager$ -0.7603-57.26%
60 dager$ -0.6073-51.69%
90 dager$ -0.8683-60.47%
NONE Prisendring i dag

I dag registrerte EGC en endring på $ -0.13118 (-18.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NONE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.7603 (-57.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NONE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EGC en endring på $ -0.6073 (-51.69%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NONE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.8683-60.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NONE (EGC)?

Sjekk ut NONE Prishistorikk-siden nå.

Hva er NONE (EGC)

Egoras ecosystem could revolutionize structured credit provision in emerging markets, accelerate smart manufacturing adoption, and boost economic growth.

NONE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NONE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EGC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NONE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NONE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NONE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NONE (EGC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NONE (EGC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NONE.

Sjekk NONEprisprognosen nå!

NONE (EGC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NONE (EGC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EGC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NONE (EGC)

Leter du etter hvordan du kjøperNONE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NONE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EGC til lokale valutaer

1 NONE(EGC) til VND
14,939.0255
1 NONE(EGC) til AUD
A$0.857227
1 NONE(EGC) til GBP
0.420098
1 NONE(EGC) til EUR
0.482545
1 NONE(EGC) til USD
$0.5677
1 NONE(EGC) til MYR
RM2.38434
1 NONE(EGC) til TRY
23.491426
1 NONE(EGC) til JPY
¥83.4519
1 NONE(EGC) til ARS
ARS$837.312084
1 NONE(EGC) til RUB
47.397273
1 NONE(EGC) til INR
50.008693
1 NONE(EGC) til IDR
Rp9,461.662882
1 NONE(EGC) til KRW
792.872528
1 NONE(EGC) til PHP
32.392962
1 NONE(EGC) til EGP
￡E.27.346109
1 NONE(EGC) til BRL
R$3.020164
1 NONE(EGC) til CAD
C$0.777749
1 NONE(EGC) til BDT
69.111798
1 NONE(EGC) til NGN
848.575252
1 NONE(EGC) til COP
$2,217.578125
1 NONE(EGC) til ZAR
R.9.838241
1 NONE(EGC) til UAH
23.457364
1 NONE(EGC) til TZS
T.Sh.1,405.193748
1 NONE(EGC) til VES
Bs92.5351
1 NONE(EGC) til CLP
$542.1535
1 NONE(EGC) til PKR
Rs161.135968
1 NONE(EGC) til KZT
307.358457
1 NONE(EGC) til THB
฿18.05286
1 NONE(EGC) til TWD
NT$17.161571
1 NONE(EGC) til AED
د.إ2.083459
1 NONE(EGC) til CHF
Fr0.448483
1 NONE(EGC) til HKD
HK$4.411029
1 NONE(EGC) til AMD
֏217.25879
1 NONE(EGC) til MAD
.د.م5.120654
1 NONE(EGC) til MXN
$10.440003
1 NONE(EGC) til SAR
ريال2.128875
1 NONE(EGC) til ETB
Br81.504689
1 NONE(EGC) til KES
KSh73.335486
1 NONE(EGC) til JOD
د.أ0.4024993
1 NONE(EGC) til PLN
2.055074
1 NONE(EGC) til RON
лв2.446787
1 NONE(EGC) til SEK
kr5.342057
1 NONE(EGC) til BGN
лв0.942382
1 NONE(EGC) til HUF
Ft188.601294
1 NONE(EGC) til CZK
11.734359
1 NONE(EGC) til KWD
د.ك0.1731485
1 NONE(EGC) til ILS
1.890441
1 NONE(EGC) til BOB
Bs3.922807
1 NONE(EGC) til AZN
0.96509
1 NONE(EGC) til TJS
SM5.313672
1 NONE(EGC) til GEL
1.53279
1 NONE(EGC) til AOA
Kz517.498289
1 NONE(EGC) til BHD
.د.ب0.2140229
1 NONE(EGC) til BMD
$0.5677
1 NONE(EGC) til DKK
kr3.604895
1 NONE(EGC) til HNL
L14.879417
1 NONE(EGC) til MUR
25.739518
1 NONE(EGC) til NAD
$9.849595
1 NONE(EGC) til NOK
kr5.642938
1 NONE(EGC) til NZD
$0.96509
1 NONE(EGC) til PAB
B/.0.5677
1 NONE(EGC) til PGK
K2.372986
1 NONE(EGC) til QAR
ر.ق2.060751
1 NONE(EGC) til RSD
дин.56.611044
1 NONE(EGC) til UZS
soʻm7,008.636859
1 NONE(EGC) til ALL
L46.812542
1 NONE(EGC) til ANG
ƒ1.016183
1 NONE(EGC) til AWG
ƒ1.02186
1 NONE(EGC) til BBD
$1.1354
1 NONE(EGC) til BAM
KM0.942382
1 NONE(EGC) til BIF
Fr1,694.5845
1 NONE(EGC) til BND
$0.726656
1 NONE(EGC) til BSD
$0.5677
1 NONE(EGC) til JMD
$91.064757
1 NONE(EGC) til KHR
2,279.917262
1 NONE(EGC) til KMF
Fr237.2986
1 NONE(EGC) til LAK
12,341.304101
1 NONE(EGC) til LKR
Rs171.717896
1 NONE(EGC) til MDL
L9.36705
1 NONE(EGC) til MGA
Ar2,511.941929
1 NONE(EGC) til MOP
P4.547277
1 NONE(EGC) til MVR
8.68581
1 NONE(EGC) til MWK
MK985.589647
1 NONE(EGC) til MZN
MT36.27603
1 NONE(EGC) til NPR
Rs80.000284
1 NONE(EGC) til PYG
4,054.5134
1 NONE(EGC) til RWF
Fr822.5973
1 NONE(EGC) til SBD
$4.65514
1 NONE(EGC) til SCR
8.135141
1 NONE(EGC) til SRD
$21.623693
1 NONE(EGC) til SVC
$4.967375
1 NONE(EGC) til SZL
L9.849595
1 NONE(EGC) til TMT
m1.98695
1 NONE(EGC) til TND
د.ت1.652007
1 NONE(EGC) til TTD
$3.843329
1 NONE(EGC) til UGX
Sh1,991.4916
1 NONE(EGC) til XAF
Fr316.7766
1 NONE(EGC) til XCD
$1.53279
1 NONE(EGC) til XOF
Fr316.7766
1 NONE(EGC) til XPF
Fr57.3377
1 NONE(EGC) til BWP
P7.561764
1 NONE(EGC) til BZD
$1.141077
1 NONE(EGC) til CVE
$53.238906
1 NONE(EGC) til DJF
Fr100.4829
1 NONE(EGC) til DOP
$35.208754
1 NONE(EGC) til DZD
د.ج73.551212
1 NONE(EGC) til FJD
$1.277325
1 NONE(EGC) til GNF
Fr4,936.1515
1 NONE(EGC) til GTQ
Q4.348582
1 NONE(EGC) til GYD
$118.813933
1 NONE(EGC) til ISK
kr68.6917

NONE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NONE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell NONE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NONE

Hvor mye er NONE (EGC) verdt i dag?
Live EGC prisen i USD er 0.5677 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EGC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EGC til USD er $ 0.5677. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NONE?
Markedsverdien for EGC er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EGC?
Den sirkulerende forsyningen av EGC er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEGC ?
EGC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EGC?
EGC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til EGC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EGC er $ 62.16K USD.
Vil EGC gå høyere i år?
EGC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EGC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:46:58 (UTC+8)

NONE (EGC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

EGC-til-USD-kalkulator

Beløp

EGC
EGC
USD
USD

1 EGC = 0.5677 USD

Handle EGC

EGCUSDT
$0.5677
$0.5677$0.5677
-18.74%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker