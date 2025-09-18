Dagens Everton FC Fan Token livepris er 0.1556 USD. Spor prisoppdateringer for EFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Everton FC Fan Token livepris er 0.1556 USD. Spor prisoppdateringer for EFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Everton FC Fan Token Logo

Everton FC Fan Token Pris(EFC)

1 EFC til USD livepris:

+0.25%1D
USD
Everton FC Fan Token (EFC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:19 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.97%

+0.25%

-2.39%

-2.39%

Everton FC Fan Token (EFC) sanntidsprisen er $ 0.1556. I løpet av de siste 24 timene har EFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1499 og et toppnivå på $ 0.1569, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EFC er $ 2.9767507538883224, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EFC endret seg med +0.97% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og -2.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Everton FC Fan Token (EFC) Markedsinformasjon

No.2260

59.49%

CHZ

Nåværende markedsverdi på Everton FC Fan Token er $ 925.68K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.17K. Den sirkulerende forsyningen på EFC er 5.95M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.56M.

Everton FC Fan Token (EFC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Everton FC Fan Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000388+0.25%
30 dager$ -0.0114-6.83%
60 dager$ +0.0027+1.76%
90 dager$ +0.0048+3.18%
Everton FC Fan Token Prisendring i dag

I dag registrerte EFC en endring på $ +0.000388 (+0.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Everton FC Fan Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0114 (-6.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Everton FC Fan Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EFC en endring på $ +0.0027 (+1.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Everton FC Fan Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0048+3.18% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Everton FC Fan Token (EFC)?

Sjekk ut Everton FC Fan Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Everton FC Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EFC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Everton FC Fan Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Everton FC Fan Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Everton FC Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Everton FC Fan Token (EFC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Everton FC Fan Token (EFC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Everton FC Fan Token.

Sjekk Everton FC Fan Tokenprisprognosen nå!

Everton FC Fan Token (EFC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Everton FC Fan Token (EFC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EFC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Everton FC Fan Token (EFC)

Leter du etter hvordan du kjøperEverton FC Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Everton FC Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EFC til lokale valutaer

Everton FC Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Everton FC Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Everton FC Fan Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Everton FC Fan Token

Hvor mye er Everton FC Fan Token (EFC) verdt i dag?
Live EFC prisen i USD er 0.1556 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EFC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EFC til USD er $ 0.1556. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Everton FC Fan Token?
Markedsverdien for EFC er $ 925.68K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EFC?
Den sirkulerende forsyningen av EFC er 5.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEFC ?
EFC oppnådde en ATH-pris på 2.9767507538883224 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EFC?
EFC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EFC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EFC er $ 55.17K USD.
Vil EFC gå høyere i år?
EFC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EFC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

