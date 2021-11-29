EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

NavnEFC

RangeringNo.2283

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.05%

Opplagsforsyning5,949,132

Maksimal forsyning10,000,000

Total forsyning10,000,000

Opplagsforsyning0.5949%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.9767507538883224,2021-12-29

Laveste pris0,2021-11-29

Offentlig blokkjedeCHZ

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...