Everton FC Fan Token (EFC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Everton FC Fan Token (EFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Everton FC Fan Token (EFC) Informasjon Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. Offisiell nettside: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e Kjøp EFC nå!

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Everton FC Fan Token (EFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 895.34K $ 895.34K $ 895.34K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M All-time high: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.1505 $ 0.1505 $ 0.1505 Lær mer om Everton FC Fan Token (EFC) pris

Everton FC Fan Token (EFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Everton FC Fan Token (EFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EFC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EFCs tokenomics, kan du utforske EFC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EFC Interessert i å legge til Everton FC Fan Token (EFC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EFC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EFC på MEXC nå!

Everton FC Fan Token (EFC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EFC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EFC nå!

EFC prisforutsigelse Vil du vite hvor EFC kan være på vei? Vår EFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EFC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!