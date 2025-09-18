Dagens EDEXA BLOCKCHAIN livepris er 0.019194 USD. Spor prisoppdateringer for EDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EDEXA BLOCKCHAIN livepris er 0.019194 USD. Spor prisoppdateringer for EDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EDEXA BLOCKCHAIN Pris(EDX)

1 EDX til USD livepris:

$0.019195
-0.27%1D
USD
EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:29:47 (UTC+8)

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.016999
24 timer lav
$ 0.019816
24 timer høy

$ 0.016999
$ 0.019816
$ 0.09690912397995667
$ 0.003159490790773429
-0.33%

-0.27%

-9.59%

-9.59%

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) sanntidsprisen er $ 0.019194. I løpet av de siste 24 timene har EDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.016999 og et toppnivå på $ 0.019816, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDX er $ 0.09690912397995667, mens den rekordlave prisen er $ 0.003159490790773429.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDX endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -9.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Markedsinformasjon

No.4463

$ 0.00
$ 61.65K
$ 191.94M
0.00
10,000,000,000
2,500,000,000
0.00%

MATIC

Nåværende markedsverdi på EDEXA BLOCKCHAIN er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.65K. Den sirkulerende forsyningen på EDX er 0.00, med en total tilgang på 2500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 191.94M.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EDEXA BLOCKCHAIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00005197-0.27%
30 dager$ -0.001109-5.47%
60 dager$ -0.01048-35.32%
90 dager$ -0.00766-28.53%
EDEXA BLOCKCHAIN Prisendring i dag

I dag registrerte EDX en endring på $ -0.00005197 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EDEXA BLOCKCHAIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001109 (-5.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EDEXA BLOCKCHAIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EDX en endring på $ -0.01048 (-35.32%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EDEXA BLOCKCHAIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00766-28.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)?

Sjekk ut EDEXA BLOCKCHAIN Prishistorikk-siden nå.

Hva er EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

EDEXA BLOCKCHAIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EDEXA BLOCKCHAIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EDX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EDEXA BLOCKCHAIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EDEXA BLOCKCHAIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EDEXA BLOCKCHAIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EDEXA BLOCKCHAIN.

Sjekk EDEXA BLOCKCHAINprisprognosen nå!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Leter du etter hvordan du kjøperEDEXA BLOCKCHAIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EDEXA BLOCKCHAIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EDX til lokale valutaer

EDEXA BLOCKCHAIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EDEXA BLOCKCHAIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EDEXA BLOCKCHAIN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EDEXA BLOCKCHAIN

Hvor mye er EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) verdt i dag?
Live EDX prisen i USD er 0.019194 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EDX til USD er $ 0.019194. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EDEXA BLOCKCHAIN?
Markedsverdien for EDX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EDX?
Den sirkulerende forsyningen av EDX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEDX ?
EDX oppnådde en ATH-pris på 0.09690912397995667 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EDX?
EDX så en ATL-pris på 0.003159490790773429 USD.
Hva er handelsvolumet til EDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EDX er $ 61.65K USD.
Vil EDX gå høyere i år?
EDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:29:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

