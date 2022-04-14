EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Informasjon edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Offisiell nettside: https://edexa.network/ Teknisk dokument: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Kjøp EDX nå!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 164.31M $ 164.31M $ 164.31M All-time high: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 All-Time Low: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Nåværende pris: $ 0.016431 $ 0.016431 $ 0.016431 Lær mer om EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) pris

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDXs tokenomics, kan du utforske EDX tokenets livepris!

