EDU Coin (EDU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EDU Coin (EDU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

EDU Coin (EDU) Informasjon The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Offisiell nettside: https://www.opencampus.xyz/ Teknisk dokument: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Kjøp EDU nå!

EDU Coin (EDU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EDU Coin (EDU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 92.47M $ 92.47M $ 92.47M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 582.70M $ 582.70M $ 582.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.70M $ 158.70M $ 158.70M All-time high: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 All-Time Low: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Nåværende pris: $ 0.1587 $ 0.1587 $ 0.1587 Lær mer om EDU Coin (EDU) pris

EDU Coin (EDU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EDU Coin (EDU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDUs tokenomics, kan du utforske EDU tokenets livepris!

Interessert i å legge til EDU Coin (EDU) i porteføljen din?

EDU Coin (EDU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EDU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EDU nå!

EDU prisforutsigelse Vil du vite hvor EDU kan være på vei? Vår EDU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EDU tokenets prisforutsigelse nå!

