EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

NavnEDU

RangeringNo.428

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.22%

Opplagsforsyning582,695,256

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.5826%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.6841468160643183,2023-04-29

Laveste pris0.09420856728557322,2025-04-07

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonThe Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
EDU/USDT
EDU Coin
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (EDU)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
EDU/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (EDU)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...