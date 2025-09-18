Dagens EDU Coin livepris er 0.1437 USD. Spor prisoppdateringer for EDU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EDU Coin livepris er 0.1437 USD. Spor prisoppdateringer for EDU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EDU Coin Logo

EDU Coin Pris(EDU)

1 EDU til USD livepris:

$0.1442
$0.1442
-0.55%1D
USD
EDU Coin (EDU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:46:42 (UTC+8)

EDU Coin (EDU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1394
$ 0.1394
24 timer lav
$ 0.1709
$ 0.1709
24 timer høy

$ 0.1394
$ 0.1394

$ 0.1709
$ 0.1709

$ 1.6841468160643183
$ 1.6841468160643183

$ 0.09420856728557322
$ 0.09420856728557322

-0.63%

-0.54%

+3.75%

+3.75%

EDU Coin (EDU) sanntidsprisen er $ 0.1437. I løpet av de siste 24 timene har EDU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1394 og et toppnivå på $ 0.1709, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDU er $ 1.6841468160643183, mens den rekordlave prisen er $ 0.09420856728557322.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDU endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og +3.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EDU Coin (EDU) Markedsinformasjon

No.435

$ 83.73M
$ 83.73M

$ 6.47M
$ 6.47M

$ 143.70M
$ 143.70M

582.70M
582.70M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

58.26%

BSC

Nåværende markedsverdi på EDU Coin er $ 83.73M, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.47M. Den sirkulerende forsyningen på EDU er 582.70M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.70M.

EDU Coin (EDU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EDU Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000797-0.54%
30 dager$ +0.0103+7.72%
60 dager$ -0.008-5.28%
90 dager$ +0.0212+17.30%
EDU Coin Prisendring i dag

I dag registrerte EDU en endring på $ -0.000797 (-0.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EDU Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0103 (+7.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EDU Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EDU en endring på $ -0.008 (-5.28%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EDU Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0212+17.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EDU Coin (EDU)?

Sjekk ut EDU Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EDU Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EDU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EDU Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EDU Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EDU Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EDU Coin (EDU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EDU Coin (EDU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EDU Coin.

Sjekk EDU Coinprisprognosen nå!

EDU Coin (EDU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EDU Coin (EDU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EDU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EDU Coin (EDU)

Leter du etter hvordan du kjøperEDU Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EDU Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EDU til lokale valutaer

1 EDU Coin(EDU) til VND
3,781.4655
1 EDU Coin(EDU) til AUD
A$0.216987
1 EDU Coin(EDU) til GBP
0.106338
1 EDU Coin(EDU) til EUR
0.122145
1 EDU Coin(EDU) til USD
$0.1437
1 EDU Coin(EDU) til MYR
RM0.60354
1 EDU Coin(EDU) til TRY
5.946306
1 EDU Coin(EDU) til JPY
¥21.1239
1 EDU Coin(EDU) til ARS
ARS$211.946004
1 EDU Coin(EDU) til RUB
11.997513
1 EDU Coin(EDU) til INR
12.658533
1 EDU Coin(EDU) til IDR
Rp2,394.999042
1 EDU Coin(EDU) til KRW
200.697168
1 EDU Coin(EDU) til PHP
8.199522
1 EDU Coin(EDU) til EGP
￡E.6.922029
1 EDU Coin(EDU) til BRL
R$0.764484
1 EDU Coin(EDU) til CAD
C$0.196869
1 EDU Coin(EDU) til BDT
17.494038
1 EDU Coin(EDU) til NGN
214.797012
1 EDU Coin(EDU) til COP
$561.328125
1 EDU Coin(EDU) til ZAR
R.2.490321
1 EDU Coin(EDU) til UAH
5.937684
1 EDU Coin(EDU) til TZS
T.Sh.355.691988
1 EDU Coin(EDU) til VES
Bs23.4231
1 EDU Coin(EDU) til CLP
$137.2335
1 EDU Coin(EDU) til PKR
Rs40.787808
1 EDU Coin(EDU) til KZT
77.800617
1 EDU Coin(EDU) til THB
฿4.56966
1 EDU Coin(EDU) til TWD
NT$4.344051
1 EDU Coin(EDU) til AED
د.إ0.527379
1 EDU Coin(EDU) til CHF
Fr0.113523
1 EDU Coin(EDU) til HKD
HK$1.116549
1 EDU Coin(EDU) til AMD
֏54.99399
1 EDU Coin(EDU) til MAD
.د.م1.296174
1 EDU Coin(EDU) til MXN
$2.642643
1 EDU Coin(EDU) til SAR
ريال0.538875
1 EDU Coin(EDU) til ETB
Br20.631009
1 EDU Coin(EDU) til KES
KSh18.563166
1 EDU Coin(EDU) til JOD
د.أ0.1018833
1 EDU Coin(EDU) til PLN
0.520194
1 EDU Coin(EDU) til RON
лв0.619347
1 EDU Coin(EDU) til SEK
kr1.352217
1 EDU Coin(EDU) til BGN
лв0.238542
1 EDU Coin(EDU) til HUF
Ft47.740014
1 EDU Coin(EDU) til CZK
2.970279
1 EDU Coin(EDU) til KWD
د.ك0.0438285
1 EDU Coin(EDU) til ILS
0.478521
1 EDU Coin(EDU) til BOB
Bs0.992967
1 EDU Coin(EDU) til AZN
0.24429
1 EDU Coin(EDU) til TJS
SM1.345032
1 EDU Coin(EDU) til GEL
0.38799
1 EDU Coin(EDU) til AOA
Kz130.992609
1 EDU Coin(EDU) til BHD
.د.ب0.0541749
1 EDU Coin(EDU) til BMD
$0.1437
1 EDU Coin(EDU) til DKK
kr0.912495
1 EDU Coin(EDU) til HNL
L3.766377
1 EDU Coin(EDU) til MUR
6.515358
1 EDU Coin(EDU) til NAD
$2.493195
1 EDU Coin(EDU) til NOK
kr1.428378
1 EDU Coin(EDU) til NZD
$0.24429
1 EDU Coin(EDU) til PAB
B/.0.1437
1 EDU Coin(EDU) til PGK
K0.600666
1 EDU Coin(EDU) til QAR
ر.ق0.521631
1 EDU Coin(EDU) til RSD
дин.14.329764
1 EDU Coin(EDU) til UZS
soʻm1,774.072779
1 EDU Coin(EDU) til ALL
L11.849502
1 EDU Coin(EDU) til ANG
ƒ0.257223
1 EDU Coin(EDU) til AWG
ƒ0.25866
1 EDU Coin(EDU) til BBD
$0.2874
1 EDU Coin(EDU) til BAM
KM0.238542
1 EDU Coin(EDU) til BIF
Fr428.9445
1 EDU Coin(EDU) til BND
$0.183936
1 EDU Coin(EDU) til BSD
$0.1437
1 EDU Coin(EDU) til JMD
$23.050917
1 EDU Coin(EDU) til KHR
577.107822
1 EDU Coin(EDU) til KMF
Fr60.0666
1 EDU Coin(EDU) til LAK
3,123.912981
1 EDU Coin(EDU) til LKR
Rs43.466376
1 EDU Coin(EDU) til MDL
L2.37105
1 EDU Coin(EDU) til MGA
Ar635.839449
1 EDU Coin(EDU) til MOP
P1.151037
1 EDU Coin(EDU) til MVR
2.19861
1 EDU Coin(EDU) til MWK
MK249.479007
1 EDU Coin(EDU) til MZN
MT9.18243
1 EDU Coin(EDU) til NPR
Rs20.250204
1 EDU Coin(EDU) til PYG
1,026.3054
1 EDU Coin(EDU) til RWF
Fr208.2213
1 EDU Coin(EDU) til SBD
$1.17834
1 EDU Coin(EDU) til SCR
2.059221
1 EDU Coin(EDU) til SRD
$5.473533
1 EDU Coin(EDU) til SVC
$1.257375
1 EDU Coin(EDU) til SZL
L2.493195
1 EDU Coin(EDU) til TMT
m0.50295
1 EDU Coin(EDU) til TND
د.ت0.418167
1 EDU Coin(EDU) til TTD
$0.972849
1 EDU Coin(EDU) til UGX
Sh504.0996
1 EDU Coin(EDU) til XAF
Fr80.1846
1 EDU Coin(EDU) til XCD
$0.38799
1 EDU Coin(EDU) til XOF
Fr80.1846
1 EDU Coin(EDU) til XPF
Fr14.5137
1 EDU Coin(EDU) til BWP
P1.914084
1 EDU Coin(EDU) til BZD
$0.288837
1 EDU Coin(EDU) til CVE
$13.476186
1 EDU Coin(EDU) til DJF
Fr25.4349
1 EDU Coin(EDU) til DOP
$8.912274
1 EDU Coin(EDU) til DZD
د.ج18.617772
1 EDU Coin(EDU) til FJD
$0.323325
1 EDU Coin(EDU) til GNF
Fr1,249.4715
1 EDU Coin(EDU) til GTQ
Q1.100742
1 EDU Coin(EDU) til GYD
$30.074973
1 EDU Coin(EDU) til ISK
kr17.3877

EDU Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EDU Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EDU Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EDU Coin

Hvor mye er EDU Coin (EDU) verdt i dag?
Live EDU prisen i USD er 0.1437 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EDU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EDU til USD er $ 0.1437. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EDU Coin?
Markedsverdien for EDU er $ 83.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EDU?
Den sirkulerende forsyningen av EDU er 582.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEDU ?
EDU oppnådde en ATH-pris på 1.6841468160643183 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EDU?
EDU så en ATL-pris på 0.09420856728557322 USD.
Hva er handelsvolumet til EDU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EDU er $ 6.47M USD.
Vil EDU gå høyere i år?
EDU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EDU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:46:42 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

