LayerEdge (EDGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LayerEdge (EDGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

LayerEdge (EDGEN) Informasjon LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. Offisiell nettside: https://www.layeredge.io Teknisk dokument: https://github.com/Layer-Edge/Whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xAa9806c938836627Ed1a41Ae871c7E1889AE02Ca Kjøp EDGEN nå!

LayerEdge (EDGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LayerEdge (EDGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 176.00M $ 176.00M $ 176.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M All-time high: $ 0.04498 $ 0.04498 $ 0.04498 All-Time Low: $ 0.005924351029197279 $ 0.005924351029197279 $ 0.005924351029197279 Nåværende pris: $ 0.006462 $ 0.006462 $ 0.006462 Lær mer om LayerEdge (EDGEN) pris

LayerEdge (EDGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LayerEdge (EDGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDGENs tokenomics, kan du utforske EDGEN tokenets livepris!

LayerEdge (EDGEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EDGEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EDGEN nå!

EDGEN prisforutsigelse Vil du vite hvor EDGEN kan være på vei? Vår EDGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EDGEN tokenets prisforutsigelse nå!

