Hva er LayerEdge (EDGEN)

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

LayerEdge er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LayerEdge investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EDGEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om LayerEdge på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LayerEdge kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LayerEdge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LayerEdge (EDGEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LayerEdge (EDGEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LayerEdge.

Sjekk LayerEdgeprisprognosen nå!

LayerEdge (EDGEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LayerEdge (EDGEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EDGEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LayerEdge (EDGEN)

Leter du etter hvordan du kjøperLayerEdge? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LayerEdge på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EDGEN til lokale valutaer

Prøv konverting

LayerEdge Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LayerEdge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om LayerEdge Hvor mye er LayerEdge (EDGEN) verdt i dag? Live EDGEN prisen i USD er 0.007822 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EDGEN-til-USD-pris? $ 0.007822 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EDGEN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LayerEdge? Markedsverdien for EDGEN er $ 1.38M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EDGEN? Den sirkulerende forsyningen av EDGEN er 176.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEDGEN ? EDGEN oppnådde en ATH-pris på 0.0252839382104077 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EDGEN? EDGEN så en ATL-pris på 0.005924351029197279 USD . Hva er handelsvolumet til EDGEN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EDGEN er $ 123.19K USD . Vil EDGEN gå høyere i år? EDGEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EDGEN prisprognosen for en mer grundig analyse.

LayerEdge (EDGEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?